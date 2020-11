Plus qu’un simple bardage, la gamme Plazza des panneaux stratifiés haute pression permet d’habiller les façades avec plus de 28 coloris unis et 14 tons de bois. Naissance de la garde-robe des façades

Vetisol, le fabricant mâconnais de parement, déclare la guerre aux façades tristes et ternes. Sa nouvelle gamme Plazza de panneaux stratifiés haute pression présente en effet une étonnante collection de coloris et de ton bois destinés aux bâtiments neufs comme à la rénovation. Avec 28 couleurs unies, des plus chaleureuses aux plus vives, et 14 tons de bois naturel, les bâtiments vont enfin pouvoir s’offrir une identité grand format. Les panneaux haute pression de Vétisol présentent toutes les qualités d’un matériau authentique et tous les avantages du stratifié. Leurs couleurs sont durables, d’un entretien simple et n’offrent pas de prise aux graffitis. Composés à cœur de résines synthétiques thermodurcissables polymérisées armées de fibres de cellulose et, à l’extérieur, de fibres décoratives imprégnées de résines aminoplastiques, ils se jouent de l’humidité et résistent gaillardement aux chocs. Respectueux de l’environnement, ces produits bénéficient en outre de deux Avis Techniques formulés par le CSTB et d’un classement REVETIR r2 e3 V1 /4 E3 T4 I3 R4. Les panneaux de la gamme plazza se fixent aussi bien en disposition horizontale que verticale sur ossature de bois ou métal, par clous ou vis. La gamme Vétisol propose de surcroît près de 10 systèmes de parement différents, tous étudiés pour permettre des combinaisons de mariage entre les matières différentes.



Panneaux Plazza de VETISOL à Macon (71) 0385205130 et www.vetisol.com

