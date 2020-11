Nous osons affirmer que la gouttière utilitaire a fait son temps. En fait, c'est Nicoll qui affirme et prouve avec son système Ovation, que la gouttière n'est plus un produit accessoire banal qu'il faut cacher mais qu'elle peut faire partie intégrante d'un projet architectural. Elément de décor de la façade ou de finition de la toiture, elle peut donner du caractère ou de la fantaisie.

C'est sur ce principe, que Nicoll a réinventé la gouttière avec les Systèmes Ovation qui connaissent un grand succès auprès des architectes, des professionnels et des particuliers.Conçue par des architectes designers, le design innovant d'Ovation se distingue par sa ligne moderne et discrète et s'appuie sur des innovations techniques qui permettent de rendre les raccords totalement invisibles. Proposées dans un large choix de coloris, les gouttières sont en parfaite harmonie avec l'architecture de la maison, les matériaux de couverture et de construction ou le style de la région.

Avec ce sens inné du détail qui fait des systèmes Ovation des éléments de finition mûrement réfléchis, la palette de couleurs a été minutieusement étudiée pour être aussi universelle que personnelle :

classiques : blanc et sable, pour oublier la gouttière et la rendre discrète.

en harmonie avec les huisseries : marron, vert (disponibilité automne 2004).

pour respecter le style régional ou les matériaux (enduit, granit, chaux,bois…) : noir ou brique.

Les 6 couleurs Ovation s'harmonisent toujours avec les matériaux de couverture et de construction utilisés, qu'ils soient traditionnels et authentiques ou contemporains.

De plus, conçu pour les grandes villas contemporaines et les immeubles résidentiels, le système de gouttières Ovation LG38 se démarque de l'offre gouttière demi-ronde de 33. En héritant des lignes pures, du design original et de l'élégance d'Ovation, il apporte sa valeur ajoutée esthétique aujourd'hui reconnue.

Avec un système d'accessoires complet, Ovation LG38 témoigne d'une conception pensée dans les moindres détails, pour respecter intégralement les préoccupations techniques.

le dauphin : il protège les descentes d'eaux pluviales. Cet accessoire est indispensable pour les logements collectifs et les maisons individuelles.

le pied de chute universel : polyvalent et complémentaire, il permet le raccordement sur les diamètres : 90, 100, 110 et 125.

la jonction de dilatation : elle optimise les performances de l'installation, notamment sur les toits à 4 pentes typiques à certaines régions.

Les innovations techniques de NICOLL renforcent l'efficacité des Systèmes OVATION. La gouttière et le tube de descente OVATION sont fabriqués en PVC enrichi d'oxyde de titane en fort pourcentage, d'où une extrême résistance aux chocs thermiques, mécaniques ainsi qu'aux rayons ultra-violets et aux agressions chimiques. Leurs formes ont été conçues pour offrir une capacité et une vitesse d 'écoulement optimales, même dans le cas d'une pose de niveau.

Une Précision et un gain de temps à la pose qui concilient compétitivité et valorisation du savoir-faire des professionnels de la pose.

Héritées de la version OVATION LG28, les innovations techniques du nouveau profilé LG38 font aussi preuve d'une grande efficacité.

Amélioration du glissement du profilé pour une meilleure dilatation, repères visuels de pose, clipsage sécurisé…Une conception pensée dans les moindres détails pour apporter sécurité, rapidité et confort de pose sur les chantiers.

Des supports d'information et d'assistance technique. Informations, conseils, assistances techniques à toutes les étapes du projet sont offerts gratuitement par Nicoll :