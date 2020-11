La dernière des poignées codées du fabricant Initial est une merveille d'astuce et d'innovation. Sans câblage et sans énergie, son clavier peut identifier jusqu'à trois mille visiteurs.

Installer une serrure codée est aujourd’hui banal. La difficulté est cependant toujours la même : trouver une source d’énergie et faire passer les câbles dans un minimum de saillies. Dans le meilleur des cas, il suffit de recharger une batterie, ce qui rend le système aléatoire, voire fragile. Le fabricant Initial a résolu le problème. Il a purement et simplement supprimé la source d'énergie. Sa dernière serrure codée ne nécessite en effet ni pile ni câblage et se pose indifféremment sur les portes intérieures de 35 à 51 mm d'épaisseur. Elle est constituée d'un boîtier avec clavier numérique à ouverture auto-alimentée par condensateur côté extérieur, et d'un boîtier local avec poignée pour sortie libre à l’intérieur. Deux types sont disponibles : pour vingt usagers ou pour… trois mille ! Se pose alors la question : d'où vient l'énergie ? Encore une fois, beaucoup diront qu’il fallait y penser. Le système repose sur un condensateur alimenté par une dynamo actionnée lors de l'abaissement de la poignée. La poignée extérieure est équipée d'un cylindre classique pour accès par clé. Quant à l'attribution ou à la suspension des codes d'accès, elles sont permanentes ou par plages horaires et peuvent même faire l’objet d’un relevé informatique.



Poignées codées– Initial SA – 26, rue de Bassano – 75116 Paris – Tél. : 01 47 20 89 31 - Fax : 01 47 20 88 56

