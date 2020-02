Le film tri-couche de la société Alma protége les grandes pelouses du gel, du soleil et de toutes les intempéries, sans bloquer la pousse naturelle.

Quoi de plus désolant qu’une garden party dans les flaques, ou qu’un match de football sur un terrain pelé par le soleil. Pour y remédier facilement et économiquement la société Alma à mis au point un film de protection aussi efficace contre les intempéries que rapide et facile à installer. Ce film, composé de trois couches de fibres de polyéthylène , protège aussi bien les pelouses de la pluie, de la neige (pendant 10 à 20 jours), du gel (84 heures minimum par –6°) que du soleil. Cette protection se présente sous forme de bandes de 7,50 à 10 mètres de large et de 30 à 75 mètres de long, enroulées individuellement autour d’un axe gonflable. Une fois déroulées, elles sont reliées entre elles par des bandes velcro. L’ensemble constitue alors une structure homogène qui reste parfaitement plaquée au sol, sans prise au vent. Aucune fixation ou ancrage au sol n’est nécessaire. La mise en œuvre demande peu d’efforts. Il ne faut pas plus d’une heure à 3 ou 4 personnes pour couvrir 9000 m² soit la surface d’un terrain de football. D’une parfaite transparence, cette bâche ne bloque pas la pousse de l’herbe car la photo synthèse continue. Pour accélérer la germination ou éliminer la neige, il est possible de placer sous les bandes des gaines de diffusion de chaleur. La protection mixte d’Alma convient aussi bien aux pelouses qu’à la terre battue des tennis. Elle est vendue dans ses dimensions standards ou préparée aux mesures du terrain à couvrir. Protection Mixte tri couche de Alma / Grenoble tel : 04.76.35.20.70

Redacteur