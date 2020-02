L’illusion est parfaite. Sauf à y poser la main, on croirait le bardage de Masonite réalisé exclusivement dans le cèdre. Un bardage qui offre l’esthétique sans les inconvénients

Beaucoup en rêve, mais l’opération sous nos latitudes reste difficile. Comment donner à une maison l’allure et le cachet des maisons nordiques, sans en supporter les coûts ou les difficultés de pose et d’entretien que suppose un habillage de cèdre? La firme Masonite apporte à la fois une réponse économique et technique idéale. Ce nouveau bardage reproduit de manière extrêmement fidèle le grain et le veinage du bois. Une esthétique qui ne sacrifie rien au côté pratique. En effet, ce bardage est conçu à partir de fibres de bois pressées à chaud, 50% plus denses que le bois massif. Un matériau qui reste naturel, mais qui résiste aux gerces et dans lequel les fentes et autres défauts du bois sont absents. Les panneaux, qui ont véritablement l’aspect du cèdre, sont livrés en planches de 14 centimètres de large. Ils sont, dès l’origine, munis d’une languette et d’une rainure destinées à un emboîtement extrêmement facile. Pour limiter les coupes, les raccords et les joints, les lames font une longueur de 4,88 m. Ces dernières s'accompagnent de toute une série d’accessoires en aluminium laqué, afin de garantir une finition soignée (bandes de départ, moulures...). La mise en œuvre du bardage Masonite n’exige aucun outillage singulier et s’effectue sans difficulté particulière. Au final, cet habillage n’a rien à envier à l’esthétique des maisons de Suède ou de Norvège.

