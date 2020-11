Réduire au maximum les consommations d'énergies fossiles et préserver les ressources énergétiques des générations futures sont une condition primordiale de réussite du développement durable. Chez Viessmann dans le domaine du chauffage, l'innovation technologique a toujours visé la performance énergétique et la réduction des émissions polluantes des chaudières, en particulier pour lutter contre l'intensification de l'effet de serre provoquant le réchauffement planétaire.

Les avancées technologiques réalisées par Viessmann ont le double objectif de réduire les émissions de polluants lors de la combustion et de maîtriser les consommations d'énergie. La conception moderne des chaudières et des brûleurs contribue à limiter les émissions de CO2 responsables de l'effet de serre, d’oxydes d'azote et de monoxyde de carbone. Les productions combinées d'énergies optimisent cette recherche d'efficacité énergétique et représentent des solutions nouvelles pour le neuf comme pour la rénovation.

En permanence précurseur dans les innovations technologiques liées au chauffage, Viessmann propose aujourd'hui des produits aux émissions polluantes réduites à l'extrême, souvent détenteurs des émissions les plus basses au monde.

Des chaudières basse et très basse température

Viessmann a également été l'inventeur des surfaces de chauffe 2 épaisseurs, l'équivalent du principe du double vitrage appliqué à la chaudière. De par leur conception, ces chaudières supportent des températures minimales de fonctionnement et autorisent même un arrêt lorsqu'il n'y a pas de demande de chaleur dans le cas des chaudières très basse température équipées de surfaces de chauffe "biferrales" fonte/acier.

Des chaudières à condensation

10 % d'économies d'énergie supplémentaires peuvent encore être obtenus par rapport aux chaudières basse température, grâce aux techniques de condensation modernes. Le remplacement d'une ancienne chaudière gaz traditionnelle par une chaudière à condensation évite l'émission de 6.900 kg de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de CO2 d'une voiture qui parcourt 49 000 km.

Même si le fioul se prête moins aisément à la condensation que le gaz, Viessmann, toujours dans sa recherche d'amélioration de l'efficacité énergétique, a conçu des chaudières fioul à condensation, au sol et murale.

Des solutions solaires

Viessmann propose depuis bon nombre d'années des solutions solaires fiables à très haute performance pouvant être posées sur une toiture, une terrasse ou montées verticalement sur une façade. L'échange de données avec les régulations Vitotronic est possible par le BUS KM, afin d'arrêter la chaudière dès que la quantité de chaleur solaire disponible est suffisante.

Viessmann propose également les panneaux photovoltaïques Vitovolt, de 160 Wc de puissance unitaire, à un prix particulièrement attractif. Leur poids réduit et leur montage standard prêt au raccordement facilitent leur mise en place sur la toiture.

De la pompe à chaleur à la pile à combustible

Viessmann a mis au point une offre complète de pompes à chaleur, air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau (récupération de la chaleur du sol) dont la nouvelle Vitocal 350 pour températures de départ jusqu'à 65°C.

Le constructeur propose également des appareils inédits destinés aux maisons basse consommation d'énergie ou passives.

Le chauffage du futur chez Viessmann se dessine avec des travaux sur la pile à combustible transformant directement l'énergie chimique en énergie électrique. La chaleur résiduelle émise peut être utilisée comme moyen de chauffage ou de refroidissement. Une pile à combustible est à la fois génératrice d'électricité et de chaleur et n'émet pas de polluants.

Un des principaux outils mis en œuvre en France pour maîtriser les consommations énergétiques a été le renforcement de la réglementation thermique concernant les logements neufs et son extension aux bâtiments tertiaires. La gestion de l'énergie est également une des cibles de la démarche HQE, Haute Qualité Environnementale, de plus en plus prise en compte par les maîtres d'ouvrage.

Les exigences de la nouvelle réglementation thermique ont pour objectif d'améliorer les performances énergétiques de 20 % dans les logements et de 40% dans le tertiaire. Le programme national de lutte contre le changement climatique prévoit aussi de renforcer de 10 % tous les cinq ans ces exigences Tout ceci favorise l'installation de chaudières à condensation qui permettent de répondre plus aisément aux exigences énoncées.

En ce qui concerne l’utilisation de l’énergie solaire Viessmann propose aux acquéreurs potentiels français des capteurs qui ont fait leur preuve. Les installateurs qui posent des capteurs solaires Viessmann ont obtenu d’ailleurs la qualification Qualisol, gage d’une installation parfaitement sûre.

L'eau chaude sanitaire également concernée par la pollution

Viessmann propose une grande diversité de préparateurs d'eau chaude VitoCell, de 80 à 500 litres, intégrés à la chaudière ou accolés et équipées de dispositifs anti-légionelles et de solutions de production d'eau chaude sanitaire instantanée.

Tous les professionnels sont convaincus que le remplacement des vieilles chaudières par des chaudières modernes constitue le premier gisement d’économies d’énergie et de lutte contre la pollution, car brûler moins de combustible produit forcément moins de substances polluantes. Une chaudière trop vétuste voit irrémédiablement son rendement baisser et devient à terme largement « énergivore ».

Le Groupe Viessmann s’est toujours attaché à privilégier la filière professionnelle pour la distribution et l’installation de ses matériels. Pour aider les professionnels à convaincre leurs clients de moderniser leur installation de chauffage, Viessmann a conçu un kit « modernisation du chauffage », qui comprend toute une série d'arguments et d'outils. Ce kit comprend différentes documentations personnalisables à l'identité de chaque installateur, des annonces presse type, un "disque à calcul" donnant connaissance rapidement des taux d'économies d'énergie et de CO2 engendrées suite à une modernisation.

Un Guide du Chauffage aide à orienter les clients vers la solution de chauffage la mieux adaptée à leurs besoins. Il constitue une véritable référence illustrée, complète et synthétique, qui explique comment une chaudière Viessmann moderne permet d’économiser jusqu’à 40 %. Il démontre que les économies de combustible peuvent financer une partie importante de la nouvelle installation.

Viessmann, qui considère les installateurs comme des partenaires indispensables, les a fédérés dans un réseau baptisé « Proactif ». Il les accompagne dans leur développement notamment par des formations (formations continues dispensées par l’Académie Viessmann au siège ou dans les agences régionales) et une panoplie de services et d’aides à la vente : logistique commerciale de proximité, offres de financement adaptées, logiciels informatiques.

Viessmann propose également un catalogue numérique regroupant et détaillant en un seul CD l’ensemble des gammes Viessmann. Celui-ci permet aux partenaires professionnels Viessmann d’accéder facilement aux informations essentielles.