En automne, l’accumulation des feuilles dans les gouttières pose des problèmes d’écoulement des eaux de pluies et s’avère souvent à l’origine de désordres au niveau du bâtiment

L’efficacité de l’évacuation des eaux pluviales dépend d’un grand nombre de facteurs : gabarit de la gouttière, surface de la toiture, présence d’arbres et fréquence de l’entretien. Ce dernier point est cependant souvent l’objet de négligence. En effet, pour nombre de particuliers, le nettoyage intervient lorsque la gouttière déborde, que les feuilles et les déchets sont déjà dans les conduits, quand ils n’ont pas déjà obstrué les tabourets d’évacuation. Le débordement de l’eau salit alors les façades, favorise la formation des moisissures à l’intérieur des habitations et dégrade rapidement les enduits. A ce stade, le débordement d’une gouttière est semblable à la douleur provoquée par une carie sur une dent trop abîmée pour être sauvée. Pour prévenir de telle situation, Rheinzink, le leader des produits en zinc, propose une solution simple, peu coûteuse et conçue pour une protection à long terme. Il s’agit d’un profilé en zinc qui s’installe sans fixation dans les gouttières demi-rondes de différentes dimensions. Cette protection de gouttière s’adapte à tous les types de toitures et aux dispositifs annexes, bandes d’égout, joint debout, tasseau ou fortes avancées de tuiles. Le produit est bien sûr inoxydable et sans entretien. La grille perforée vient se placer naturellement dans la gouttière, à 20 mm de son bord supérieur. Les feuilles se déposent sur la grille, sèchent et finalement sont emportées par le vent. Les souillures les plus grosses restent, elles aussi coincées sur la grille avant de sécher à leur tour au retour du temps sec. Ainsi, quel que soit le résidu, l’écoulement de l’eau est toujours garanti dans la gouttière par son invisible grille de protection. La protection de gouttière Rheinzink est disponible dans le réseau des négoces de matériaux en pièces de 2 mètres de long, dans 4 largeurs différentes allant de 100 mm à 175 mm suivant les gouttières. Les produits en zinc Rheinzink répondent aux normes écologiques, aux certifications ISO 9001 et EN 988 et sont recyclables à 100 %.

Redacteur