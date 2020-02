La gamme des prises ultra étanches de PN de Maréchal est conçue pour les ambiances les plus humides et les plus corrosives.

Elles seront bientôt partout dans le BTP. Les prises PN de Maréchal garantissent à la connexion un étanchéité IP 66 et IP 67, autrement dit, à toutes épreuves. De l’immersion totale aux jets haute pression en passant par les agressions chimiques ou corrosives, leur sécurité est absolue. Un joint de couleur permet de visualiser la compatibilité des tensions entre les fiches et les socles. Les PN sont vendues en standard pour des puissances de 20 A-500 V. Tous les produits de la gamme sont en polyamide de couleur et dotés d’une poignée ergonomique, un détail utile qui facilite la manipulation et le câblage. En option les ensembles fiches/socles peuvent recevoir un système d’antidesserrage. Un bon point notable pour les designers du produit, leur esthétique est particulièrement réussie. Gamme PN de MARECHAL tel 01.45.11.60.00 et chez les distributeurs des produits Maréchal.

