On connaissait les verres autonettoyants. Il y a maintenant les profilés PVC : nouvelle technique inaugurée par Trocal.

Qui voit l’extérieur ne voit pas l’intérieur. Mais tous les matériaux exposés aux intempéries souffrent à un moment ou à un autre d’usure et il n’est pas toujours facile de les décaper. C’est certainement la question que s’est posée Trocal. Spécialiste de la co-extrusion PVC, Trocal vient de mettre sur le marché un profilé PVC autonettoyant. Ce traitement de surface à base de dioxyde de titane s’appuie, comme pour les vitrages et autres bétons autonettoyants, sur le principe de la photocatalyse pour détruire les polluants. Lorsque le dioxyde de titane capte un rayonnement UV, il se forme de l’oxygène activé à partir d’eau et d’oxygène de l’air à la surface du catalyseur. La réaction chimique entraîne l’oxydation des dépôts poussiéreux et organiques, puis leur détachement. Les salissures sont ensuite éliminées par l’eau de pluie. Les nouveaux profils en PVC autonettoyant sont usinés et assemblés comme les autres. Seule la finition des ébavurages d’angle à 45° nécessite une reprise de rainurage avec un stick. Le traitement pourra s’appliquer aux profils blancs comme aux profils co-extrudés de Trocal. Sortie prévue pour le premier semestre 2004, le prix devrait se situer à l’identique des co-extrudés couleur.

Redacteur