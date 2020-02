Chez Protecta Screen, la protection est plus qu’un métier, c’est une passion, presque un art.

Son catalogue 2001 présente une gamme étonnante de solutions de protections temporaires



Qui ne s’est jamais interrogé sur ces singulières protections dont sont dotés les produits qui sortent d’usine, comme ces huisseries, sanitaires ou autres vitrages quasiment protégés par une véritable peau synthétique ? Le privilège de ces emballages ultra-performants devient enfin accessible. En effet, grâce à la société Protecta Screen, ces matières et ces procédés, jusque-là exclusivement réservés aux grands industriels, sont désormais à la portée de tous, de l’artisan à l’opérateur des chantiers les plus vastes. Protecta Screen, société d’origine anglaise, a regroupé dans son catalogue plus de 30 gammes de produits parfaitement adaptés aux différents corps de métiers du Bâtiment, de l’industrie ou des services. Des produits souvent simples mais aussi bien pensés qu’efficaces. Ainsi, par exemple, le kit de protection de cadre de porte permet en un instant de mettre à l’abri des chocs n’importe quel chambranle. Au sol, on peut noter les protections de marche, des plaques souples moulées en PVC qui en quelques secondes assurent une protection complète des escaliers.

Plus sophistiqué, mais tout aussi simple d’utilisation, le produit Protecta Masque. Un revêtement plastique coloré qui s’applique, par pulvérisation ou au pinceau : sur le verre, l’émail des sanitaires, la porcelaine… Une protection qui sèche instantanément et se retire comme le film plastique des emballages. Quand ils y auront goûté, les peintres, comme tous les artisans de la rénovation, ne pourront plus s’en passer, tant ces produits sont performants et économes de temps. Mais, si tous les produits de Protecta Screen trouvent une place légitime dans le bâtiment, d’autres professions vont également en devenir gourmandes. Ainsi, les déménageurs et les installateurs, dont l’activité de manutention exige en permanence de multiples précautions, trouveront enfin des solutions rapides et parfaitement adaptées de protection. Un seul exemple, mais il est représentatif, le Protecta Bois Brut. Un film auto adhésif conçu spécialement pour les surfaces en bois finies. Une solution de protection absolue des meubles et des parois délicates contre les chocs, les rayures, la poussière, la peinture et même les dissolvants. Pour obtenir le produit qui convient, le catalogue et les tarifs, Protecta Screen, il suffit d’un simple appel téléphonique ou d’un fax et, en 48 heures chronos, tout est livré à domicile.



Catalogue des solutions de protections temporaires Protecta Screen S.A.S. Tel : 03.20.02.81.60, Fax : 03.20.75.92.74. 67 rue du Creusot 59170 Croix.

