Le Soltis 99 protège du soleil les intérieurs. Conçu pour le tertiaire et le collectif, ce tissu technique associe à un confort visuel optimal de multiples des qualités de résistance, d'entretien et de sécurité.

Le plein soleil tant apprécié des plagistes l'été peut devenir, en particulier dans les bureaux et les collectivités un véritable facteur d'inconfort difficile à maîtriser et à résorber. Ferrari apporte avec les textiles Soltis une réponse efficace au problème. Ces tissus associent en effet plusieurs techniques entre elles afin d'assurer le meilleur confort visuel en lumière naturelle dans des conditions de protection calorique maximum et d'entretien minimum. Au plan technique, le textile est constitué de fines ajourations qui bloquent le flux lumineux tout en maintenant une visibilité intégrale. La face extérieure métallisée ne laisse en fait passer que 10% du rayonnement lumineux. L'effet calorique est également bloqué. Classé non feu M1, le produit ne présente aucune toxicité pour l'être humain. D'une mise en œuvre très facile, les panneaux n'ont pas besoin de renforts latéraux. Tissés à partir de fibres de polyester, les produits Soltis offrent une grande garantie de stabilité et de résistance au temps. La finesse du textile permet son enroulement dans des coffres de petit volume, même pour des panneaux longs placés sur de grandes hauteurs. Répondant aux certifications du label Confiance Textile international Okeo Tex, ce produit bénéficie d'un traitement de surface "anti salissures". Son entretien ne nécessite qu'un simple lavage périodique à l'eau savonneuse. Slotis Sté FERRARI. La Tour du Pin (38) Tel : 0474974133

Redacteur