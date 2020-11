L’acoustique joue aujourd’hui un rôle primordial dans les salles de spectacles. Avec Cinefon, la société Rockfon vient de mettre au point des panneaux en laine de roche qui présentent d’étonnantes qualités.

Pour garantir au spectateur une réelle qualité audiovisuelle, la conception et la réalisation des salles de spectacles est devenue de plus en plus complexe. L’avènement des nouvelles technologies permet désormais de proposer aux spectateurs une bande sonore de haute qualité. Il est donc nécessaire que les caractéristiques acoustiques de la salle n’altèrent en rien la qualité de la reproduction sonore. Aujourd’hui, ce que l’on appelle une bonne qualité sonore, c’est un temps de réverbération de 0.60 secondes pour un volume de 1 029 m3. C’est ainsi que la société Rockfon a mis au point un nouveau concept dénommé Cinefon. Il s’agit en fait d’un plafond de laine minérale efficace dans l’absorption du bruit et la limitation de la résonance. Avec un indice d’absorption acoustique de 0.40, Cinefon est particulièrement efficient surtout s’il est associé à une isolation complémentaire comme le plafolaine feu. Cinefon est revêtue d’un complexe aluminium-voile noir mat. Ce plafond bénéfice d’un coefficient d’absorption de la lumière de 96.6 %, donc d’une très faible réflexion qui assure au spectateur un confort visuel important. Outre que Cinefon est 100 % stable en milieu humide, il peut être dépoussiéré, épousseté, brossé ou nettoyé à l’aide d’un simple chiffon humide ou d’un aspirateur muni d’une brosse douce. Enfin, Cinefon bénéficie de l’exonération de la classification cancérogène conformément à la directive européenne.

Panneaux en laine de roche Cinefon : www.rockfon.fr/

Redacteur