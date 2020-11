L'effet de serre, on en parle beaucoup. Cela nous semble logique quand cela sévit dans une véranda, bien que cela soit très vite insuportable en plein été, et sous le soleil. Et c'est quand même un paradoxe, quand on sait que nos vérandas modernes ne sont que des réhabilitations des serres de jardinier de "Grand-papa". Pour palier cet inconvénient estival, le store de protection solaire semble la solution idéale. Autant faut il qu'il soit en plus doublé d'une isolation thermique pour éviter "l'ombre chaude"

C'est chose possible avec TRISOLIS de chez Reflex'Sol. Ce nouveau né dans la gamme Reflex'Sol est équipé d'une toile été/hiver qui améliore en plus le confort hivernal avec l'incorporation d'une laine de mouton isolante entre la toile de réflexion solaire et un contre store décoratif intérieur. Le rayonnement solaire est réfléchi à l'exttérieur de la véranda l'été et la chaleur est conservée à l'intérieur l'hiver. Une vingtaine de coloris unis sont proposés. Le propriétaire de la véranda peut également fournir son tissu afin de personnaliser sa véranda. Store vélum, le store Trisolis met en avant le raffinement du textile et assure à la fois la protection solaire et l'isolation thermique des vérandas. Les modules indépendants les uns des autres permettent une parfaite maîtrise de la lumière. La toile est portée par des raidisseurs régulièrement espacés qui glissent sous des cables tendus parallèlement aux chevrons. Chaque store peut être arrêté à la position souhaitée et se commande par une barre lance-rideau.

