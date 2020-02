Rustol Cip, le dernier né des produits Durieu, signe avec brio la mort de la rouille. Ce produit intelligent stoppe non seulement l’oxydation, mais forme un primaire idéal pour une nouvelle vie

Grâce à Rustol Cip de Durieu, l’oxydation ne signera plus l’arrêt de mort des surfaces métalliques. Dans sa catégorie, cet antirouille n’est pas un produit ordinaire, il offre en effet les mêmes garanties de protection, quel que soit l’état des surfaces à traiter. Plus besoin donc de laborieux ponçages ou de violents sablages pour arrêter la rouille et obtenir une bonne adhérence. Au contraire, une légère couche d’oxydation rend le produit encore plus performant. Plus fort encore, Rustol Cip, dont le pouvoir hautement pénétrant s’ajoute à de très bonnes qualités d’accroche, permet une application dans les ambiances les plus difficiles. L’antirouille se joue aussi bien de la haute salinité (bord de mer) que des vapeurs corrosives ou saturées de chaleur et d’humidité. Une fois appliqué, ce produit constitue aussi une couche primaire idéale pour l’application de produits mono ou bi-composant réclamant une accroche de bonne qualité. Le film Rustol Cip sèche en six heures sans par la suite souffrir de détrempe même recouvert de peintures à fort pouvoir solvant. C’est donc le produit idéal pour la restauration des surfaces rouillées extérieures exposées aux pires intempéries.

Antirouille Rustol Cip de Durieu SA, www.rustol.com à Bondoufle 01.60.86.48.70

Redacteur