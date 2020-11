Devenus éléments de décoration à part entière depuis leur création par Zehnder en 1977, les radiateurs sèche-serviettes investissent avec le même bonheur salles de bains et cuisines, qu’elles soient d’inspirations résolument contemporaines ou plus classiques. On le constate de plus en plus fréquemment, la présence de la finition chromée séduit nombre de nos contemporains pour les appareils électroménagers (hotte, four, etc.) mais également pour le mobilier de cuisine (mobilier, crédence, éclairage, etc.).

Une harmonie que Zehnder propose de respecter jusqu’aux sèche-serviettes (eau chaude, mixte ou électrique) avec ses collections Toga, Janda 2, Yucca, Yucca S, Arcus 2, London, Art Déco ou encore Wimbledon. Notons enfin que Zehnder accompagne cette offre riche de 7 familles d’esthétiques par une politique tarifaire visant à rendre encore plus attractive la finition chromée : en effet, les modèles Toga 2 ou Janda 2 sont désormais proposés avec des prix public indicatifs en baisse jusqu’à – 50 % par rapport au tarif précédent ! de quoi véritablement craquer pour le chromé… Zehnder Toga 2 : design malin et confort à prix câlin En version eau chaude, électrique et mixte, le Toga 2 séduit d'emblée par la pureté de ses lignes. Implanté le long d'un mur ou en épi, il est disponible en chromé dans une plage de puissances allant de 227 à 709 Watts ; la version électrique (résistance DBM), offrant trois puissances (200/500 et 750 W) s'installant, conformément à la réglementation en vigueur, dans le périmètre 2 d'une salle de bains (à 60 cm d'un point d’eau). Prix public indicatif, à partir de 466,44 € TTC Zehnder Janda 2 : l'alliance des courbes et de l'esthétique pratique Profil légèrement bombé, lignes rondes et douces, le Janda 2 s'adapte particulièrement bien à l'espace souvent réduit de la salle de bains. Des espaces judicieusement étudiés entre les différents éléments tubulaires incurvés permettent de glisser avec aisance les serviettes de toilette humides. Nouveau, Janda 2 chromé est disponible en 3 modèles pour la version électrique (300 à 750 W) et en 4 modèles pour la version eau chaude (251 à 720 W). Prix public indicatifs : à partir de 550,16 € TTC Yucca et Yucca S: la réponse aux exigences esthétiques et techniques Un design irréprochable, graphique, des formes simples et aérées, parfaitement proportionnées, caractérisent la gamme des radiateurs sèche-serviettes Zehnder Yucca et Yucca S. Soulignons enfin que le Yucca chromé est proposé en version eau chaude de 307 à 559 W. Le Yucca S est, quant à lui, proposé en 6 modèles pour la version chromée, avec une plage de puissances de 334 à 604 W. Prix public indicatifs : à partir de 1450,59 € TTC Zehnder Arcus 2 : performance et look très tendance L'Arcus 2 existe en couleur unie du nuancier Zehnder au choix et en bi-coloration pour s'adapter au mieux à l’ambiance de la pièce ; dans un style plus avant-gardiste (Arcus Design), il se pare d’une plaque perforée. Décliné en 8 modèles eau chaude (plage de puissances de 382 à 1222 W) et 4 modèles électriques (300 à 1200 W). Prix public indicatifs : à partir de 1979,36 € TTC Zehnder London et Zehnder Wimbledon : le rétro chic Avec un design dans le plus pur style rétro, les nouveaux radiateurs sèche-serviettes Zehnder London et Zehnder Wimbledon, sont proposés en version eau chaude avec des puissances respectives de 215 et 405 W à ?(t)50 K. Prix public indicatifs : à partir de 894,60 € TTC Zehnder Art Déco : l'union du style et de l'efficacité Son nom, Zehnder Art Déco ne le doit pas au hasard. Nul radiateur n'aura été aussi proche d'un objet de décoration intérieur des années "folles". La version chromée (2 modèles de 284 et 340 W) séduira tout particulièrement les amateurs de styles très affirmés ou résolument contemporains. Zehnder Art Deco existe également en alimentation eau chaude et électrique (300 W). Prix public indicatifs : à partir de 2311,19 € TTC

