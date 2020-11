Quoi de plus difficile que d’ouvrir ou fermer une vanne inaccessible ? Avec son dispositif d’actionnement des vannes à distance Serv Trayvou sort enfin des difficultés les habitués de ces obstacles à 5 pattes…

On dira encore qu’il fallait y penser. Une fois de plus, un esprit inventif et inspiré à fait sortir l’innovation d’incroyables recoins techniques L’affaire paraît simple. Pourtant, les professionnels en témoignent : le nombre d’heures et de travaux engagés lors d’une opération banale de maintenance pour le simple actionnement d’une vanne devenue inaccessible ne se compte plus. Dans le meilleur des cas, l’affaire se solde par d’infernales contorsions dans des environnements souillés ou dangereux quand cela n’exige pas une immersion quasi complète des intervenants. Dans le pire des cas, la vanne devenue inaccessible va entraîner une série de travaux aussi coûteux qu’inutiles si son accès avait été initialement préservé. Mais désormais, ce type d’obstacle va enfin disparaître. La société Serv Trayvou vient en effet de mettre au point Flexi Drive, le premier dispositif mécanique d’ouverture et de fermeture à distance des vannes. Un petit bijou de l’esprit inventif d’une entreprise devenue le grand spécialiste des verrouillages délicats. Le principe de ce système repose sur un volant bis transmettant, par un jeu de câbles, le mouvement d’ouverture ou de fermeture à un actionneur fixé sur la vanne à manœuvrer. L’opération peut être réalisée jusqu’à 60 mètres de distance. C’est la longueur des câbles gainés. Ces derniers supportent en outre jusqu’à 540° de coude. Pour installer Flexi Drive, il suffit de fixer une bonne fois pour toutes l’actionneur mécanique sur la vanne d’origine. Il fonctionne aussi bien sur des vannes quart de tour que sur des volants à tour complet. Réalisé en bronze, en acier inoxydable ou galvanisé, Flexi Drive supporte des plages de température allant de –50° à + 200°. Il peut donc être utilisé dans tous les secteurs industriels.

Système d’ouverture des vannes à distance Flexi Drive de Serv Trayvou www.sertrayvou.com

Redacteur