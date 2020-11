La légitime quête du confort a inspiré, depuis plus de 18 ans, la société VOLTEC qui s'est ainsi spécialisée dans la manœuvre des volets battants. Le défi est de taille : Par sa cinématique, cette fermeture s'apparente plus à un portail et en plus, on lui demande d'être discret, silencieux, familier, bon marché et compatible avec les autres automatismes domestiques.

Conscient que l' aspiration au confort ne devrait pas pour autant être une insulte au bon goût, VOLTEC s'est attaché à développer des solutions d'automatisation du volet battant traditionnel. La nouvelle gamme VOLTEC : V'PRIME et V'STAR Pour répondre aux besoins de la clientèle finale et des clients intermédiaires, VOLTEC a fait un effort particulier pour simplifier son offre : Désormais, celle-ci se décline en un produit d'entrée de gamme pour des baies d'une largeur inférieure à 1400 mm : Le V'PRIME. Celui-ci dispose d'origine d'une fin de course par temporisation. La puissance du moteur : 10 Nm permet largement cette initiative qui augmente considérablement le confort de l'utilisateur par rapport à la version précédente (doigt maintenu). Cette version disparaît de la gamme courante. Pour les cas les plus exigeants, deux autres motorisations sont disponibles : Le V'STAR 15 Nm et le V'STAR 20 Nm. Successeurs du VE2, ces derniers sont désormais disponibles avec de nombreuses options gratuites (3 coloris, type de pose, sortie du câble…) et son fournis sur mesure mais avec un tarif unique pour toute les largeurs. Par ce principe, les prix sur l'ensemble de cette gamme sont en BAISSE.

