A la différence d'un brocanteur, un antiquaire ne fait pas de tout… Il a sa spécialité. Dans le domaine de la rénovation qui garde toujours le vent en poupe, recycler les vielles tomettes, les cheminées et les statues est donc un secteur en pleine croissance. Mais nous en voulons toujours plus, d'où l'idée de ce "chineur" de Bordeaux .

Antiquaires du bâtiment, spécialisé dans les éléments extérieurs de jardin et le statuaire, voila des années qu'on lui demandait un visuel et une déco autre, que les margelles de piscine classiques. D'où son idée, de faire intervenir son sculpteur pour la création de deux modèles : " le bambou " et " la corde ".

En pierres sculptées, les éléments ont ensuite servi à créer un moule en élastomère qui est devenu ainsi la matrice de fabrication. Les produits en pierres reconstitués reprennent l'aspect de nos margelles de bassin d'eau anciens. Ils sont déjà en fabrication et en commercialisation.

Une idée originale qu'il fallait saluer, pour le jour où nous aurons fini de piller toutes nos vieilles pierres !

Bordeaux Architectural Antique - 369 avenue de l'Argonne - 33700 MERIGNAC

TEL: (33) 05.56.34.35.35 - FAX: (33) 05.56.97.84.22