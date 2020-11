Les femmes le savent depuis trés longtemps, le secret de la mise en

beauté d'un visage, c'est l'hydratation de la peau... Et bien, question

de ravalement de façade, pour les murs, en travaux neufs ou en rénovation,

il en est de même ! Pour une protection durable et une mise en beauté,

la solution proposée par Guittet est une peinture en phase aqueuse .

Concentrant les avantages de la phase solvantée et le confort d’application de la phase aqueuse, la nouvelle peinture Hydro-Pliolite‘ pour façades, Guiocryl de Guittet, traduit pleinement l’implication de la marque dans le développement durable et sa recherche constante de produits respectueux de l’environnement. Peinture hautement performante qui marie adhérence remarquable et parfaite matité, exceptionnelle résistance aux intempéries et stabilité des teintes, Guiocryl de Guittet offre une réponse optimale aux attentes de prescripteurs et professionnels de la peinture, pour des façades hautement décoratives, protégées durablement, en travaux neufs et d’entretien.

Une adhérence exceptionnelle pour un résultat résolument esthétique

Bénéficiant de la technologie EBS (Emulsified Binding System) mise au point en partenariat avec Eliokem (laboratoire mondialement connu, inventeur de la pliolite), la nouvelle peinture Hydro Pliolite‘ Guiocryl de Guittet assure une pénétration en profondeur du support et un accrochage rapide du film de peinture sur la surface.

Véritable gage de qualité et de réussite pour la protection et la décoration des façades mais aussi des maçonneries intérieures, la formulation exclusive de cette résine nouvelle génération lui garantit une adhérence directe exceptionnelle. Durcissant sans tension, et n’exerçant donc pas d’effet de traction, Guiocryl s’avère particulièrement adaptée sur fonds neufs et anciens, et démontre également d’excellentes performances d’adhérence sur les fonds poreux ou pulvérulents. (schéma 1)

D’aspect mat profond, le film de peinture atténue les éventuelles irrégularités du support et offre un rendu « minéral », particulièrement recherché des prescripteurs… des qualités esthétiques encore accrues par une large palette de teintes (1200 teintes de la liasse Constellation ) permettant aux professionnels de s’adapter à toutes les demandes ou aux contraintes régionales pour une intégration tout en harmonie des façades tant urbaines que rurales, classiques ou contemporaines.

Grâce à la très bonne tenue de son film, la nouvelle peinture Guiocryl de Guittet assure une préservation accrue et durable des façades, assortie d’une stabilité des teintes aux U.V. et d’une opacité conservée de la finition.

Des façades sous haute protection

Particulièrement adaptée aux immeubles et à tous les bâtiments fortement exposés, Guiocryl offre une excellente résistance très appréciée en atmosphère industrielle comme en bord de mer. Bénéficiant d’exceptionnelles propriétés minérales, elle garantit en effet, grâce à sa microporosité, une protection renforcée contre les intempéries et les eaux de ruissellement tout en permettant une bonne respiration du support.

Intégrant un agent de protection fongicide, algicide, Guiocryl apporte une protection anticryptogamique pour une résistance efficace aux micro-organismes (mousses, algues etc.) et des façades plus propres, plus nettes, plus saines et qui le resteront…

Un confort d’application optimum, synonyme d’efficacité sur les chantiers

Onctueuse et très agréable à travailler, conjuguant glisse parfaite et rendement élevé (6 à 8 m2/litre), Guiocryl de Guittet apporte une réponse optimale aux attentes des professionnels les plus exigeants en s’inscrivant dans la tendance des chantiers propres (très faible odeur, projection réduite, nettoyage du matériel à l’eau, etc.).

Séchant rapidement (1 heure), recouvrable après seulement 6 heures, Guiocryl de Guittet permet une gestion optimisée des chantiers, même dans des conditions climatiques peu favorables en démontrant une excellente cohésion du film à basse température. Cette performance garantit une meilleure durabilité du film par rapport à une peinture aqueuse standard et un aspect de finition parfait pour des façades belles durablement. (schéma 2)

Pour optimiser ses avantages techniques, il convient de préparer les fonds dans le respect du DTU 59.1, d’appliquer Guiocryl en diluant le produit en impression et en système bi-couche en finition. Il est également recommandé d’utiliser rouleaux et brosses texturés (en fibres synthétiques) qui assurent un dépôt de matière confortable avec un grain régulier…