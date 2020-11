Le système innovant de « clés intelligentes » Radial Cliq est venu à point sauver le palais des sports de l’Alpes d’Huez d’une inextricable situation…Construit en 86, ce grand complexe avec ses trente issues différentes était devenu un épouvantable casse-tête pour les responsables de la sécurité.



Le Palais des Sports et des Congrès de l’Alpes d’Huez était devenu un cauchemar pour les responsables de la sécurité : après des décennies de mauvaise gestion, l’énorme complexe qui compte plus de trente portes donnant directement sur l’extérieur était aussi perméable qu’une passoire. Self service de tous les cambrioleurs de passage et royaume des resquilleurs de tous poils lors des manifestations, l’accès au bâtiment dont la superficie record dépasse les 15 000 m2, était ouvert de tous temps à tous les visiteurs.

En 18 ans d’activité, des centaines de clefs, sans cesse copiées et recopiées, avaient été allègrement distribuées au gré des évènements et de la succession des différents responsables communaux. Une dérive telle qu’il était sans doute devenu plus facile de trouver dans la région un habitant ne disposant pas d’une clef du bâtiment que le contraire. Pour corser l’affaire, on avait ajouté aux jeux de clés d’origines destinés aux 147 barillets mécaniques Radial Vachette, une multitude de passes permettant l’accès à toutes les zones du Palais sans exception. Cette situation devait empirer jusqu’en 2001, date à laquelle un nouveau directeur, Eric Brandt, fut nommé responsable de la gestion du site.

Dès son arrivée Eric Brandt constate la gravité de la situation Le bâtiment, outre l’anarchie des accès, n’était pas sous vidéosurveillance et les systèmes d’alarme volumétriques étaient aussi décoratifs qu’inutiles, compte tenu des volumes de certains espaces. L’affaire se révélait brûlante et très vite, un appel d’offres fut lancé pour mettre un terme à la situation. L’investissement total, à hauteur de 46.000 €, nécessitait de changer l’ensemble des barillets des portes. Une somme qui d’emblée freinait les ardeurs des élus. Après moult tergiversations c’est finalement en 2004 que le projet concernant les serrures fut remis à l’ordre du jour.

Ce fut la solution électromécanique Radial Cliq de Vachette qui fut retenue pour équiper le Palais. Elle offrait à la fois une parfaite solution technique et une économie très substantielle. D’un montant de 19.000 euros, la commande se limitait à 50 cylindres, 70 clés et un logiciel d’exploitation, très simple à utiliser permettant de gérer avec précision les périodes d’accès selon les locaux. Grâce à lui les accès sont donnés peuvent être validées d’un simple geste, et programmées à tout moment. Des passes généraux et des clés propres (qui correspondent à des passes simples) ont été ensuite distribués de façon contrôlée.

Le système Radial Cliq a en plus un petit secret : la pile est située dans la clé et non dans le barillet. Dans une région où les températures extérieures peuvent atteindre les -15° C, on ne pouvait se risquer à voir les mécanismes geler comme de vulgaires serrures de voiture Le système, particulièrement bien adapté aux utilisateurs de passage permettait en plus pendant une nuit ou après la date de fin de mission, des occasionnels de désactiver automatiquement les clés distribuées. Cerise sur le gâteau de la sécurité, le système Radial Cliq possède une fonction « traçabilité » qui permet d’interroger le cylindre et de connaître ainsi les 1000 derniers passages, y compris les éventuelles tentatives d’ouverture par une clé non autorisée.