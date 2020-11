Dans les grands bouleversements de notre métier dus à l'arrivée des NTIC dans nos bureaux, l'inventivité des industriels du BTP à nous créer des outils d'aide à la prescription en est surement un bel exemple... Au tour de Technal de nous présenter son offre à travers son site portail et un CD-Rom "guide".

Le nouveau portail internet technal.fr et le cd-rom LE GUIDE sont les supports multimédias incontournables de l’activité commerciale et technique du spécialiste de la menuiserie aluminium.

Le nouveau portail internet de la menuiserie aluminium, www.technal.fr constitue le point d’entrée principal des sites Internet de la marque et s’adresse aux entreprises, prescripteurs, abonnés et institutionnels.

Information, disponibilité, ergonomie et interactivité

La page d’accueil permet de sélectionner rapidement plusieurs entrées pour différents types d’informations :

• Prescripteur a pour vocation d’informer les architectes et bureaux d’études. Quotidiennement mis à jour en fonction des nouveautés produits, des nouvelles normes et réglementations, il apporte aux internautes et prescripteurs des services et des outils exclusifs. A partir des produits des gammes Technal, ou si nécessaire avec des créations spécifiques adaptées à chaque chantier, tous les projets bénéficient du conseil, de l’appui ou de l’assistance technique Technal.

• Professionnel donne accès pour les entreprises et utilisateurs à l’ensemble de l’offre menuiserie aluminium de Technal. Pour la première fois, un gammiste propose des services exclusifs réservés aux abonnés tels que le logiciel de chiffrage et suivi des commandes en ligne pour les produits à fabriquer, téléchargement de l’ensemble de la documentation technique et commerciale, assistance et support technique, de la fabrication à la pose des menuiseries et façades aluminium.

Des outils sur mesure

Technal.fr regroupe l’ensemble des informations et services, la documentation technique, les catalogues d’objets CAO 2D et 3D intelligents (utilisant la technologie GDL).

Innovation exclusive de Technal, le prescripteur qui travaille en ligne avec les produits validés par le bureau d’études peut évaluer directement les coûts grâce aux informations contenues dans les fichiers GDL.

Les utilisateurs, architectes ou bureaux d’études ont toute liberté pour mettre en scène les fichiers GDL, les intégrer à leurs bibliothèques et à leurs projets, les paramétrer et les éditer.

Cd-Rom Le GUIDE, un outil sur mesure

Véritable outil d’aide interactif à la conception destiné aux prescripteurs, le nouveau cd-rom LE GUIDE de Technal propose toute l’offre technique du spécialiste de la menuiserie aluminium pour tous les marchés de la construction.

Le Guide de Technal présente, pour chaque série, une application, une élévation, des coupes verticales et horizontales, un descriptif technique des ouvrages, des tableaux de performances et différentes situations de pose.

Une innovation dédiée aux prescripteurs

Au-delà d’une simple documentation, le nouveau Guide Technal apporte une grande liberté de conception aux prescripteurs. Il est possible d’extraire du cd-rom toutes les coupes techniques des produits, les profilés et accessoires, et de les télécharger, au format DXF, à destination des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (Autocad, ArchiCad,…).

Les informations peuvent être exportées et exploitées par l’utilisateur pour une meilleure intégration aux bibliothèques et aux projets.