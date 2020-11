Devenue la pièce à vivre par excellence, la cuisine se doit d’être belle, fonctionnelle et confortable au quotidien. Parce que le choix et l’agencement des meubles, de l’électroménager et des accessoires relève de multiples critères qu’il convient de prendre en compte et d’associer judicieusement, Solutions Cuisines RESEAU PRO arrive sur la toile avec un site internet didactique, truffé de conseils et d’astuces.

Avec www.solutionscuisines.com , Solutions Cuisines propose une navigation conviviale et ludique dans l’univers de ses trois collections Esprit Actuel, Ambiance Classique et Tendance Naturelle : de quoi prendre les bonnes décisions et aménager un espace très personnel. Pour accéder au panorama complet des modèles en quelques clics et définir ses envies avant de choisir la cuisine idéale, www.solutionscuisines.com se révèle un guide interactif incontournable.

Toute la collection Solutions Cuisines en un clin d’œil et quelques clics : quand la cuisine devient interactive !

Esprit Actuel , Ambiance Classique et Tendance Naturelle, la page d’accueil invite d’emblée l’internaute à pénétrer dans l’univers Solutions Cuisines pour naviguer à sa guise parmi les 40 modèles de la gamme… Une visite guidée interactive qui privilégie la convivialité et une approche personnelle en se posant les bonnes questions avant de décider. Après avoir choisi la collection et sélectionné le modèle via les menus déroulants situés dans le bandeau à droite de la page, l’internaute plonge au cœur de la cuisine de ses rêves.

Le site propose un « défilé » haut en couleurs puisqu’il suffit d’un seul clic sur une sélection du nuancier pour que les meubles s’habillent des différentes teintes et finitions disponibles. Pour découvrir les « plus » de sa future cuisine, l’internaute peut encore zoomer sur les aménagements et autres astuces de rangement.

Pratique, le site www.solutionscuisines.com permet de télécharger la fiche détaillée de chaque modèle, en couleurs et au format pdf.

Et pourquoi ne pas se laisser prendre au jeu « Votre cuisine parle de vous » ? Amoureux des bons petits plats, cordons-bleus, cuisiniers en herbe ou adeptes des plateaux-repas, le quizz Solutions Cuisines fait le point sur les habitudes, le style de vie et les goûts de chacun pour proposer au visiteur quatre modèles de cuisine qui lui ressemblent.

Un accompagnement et des conseils personnalisés pour ne jamais perdre le fil de son projet…

Solutions Cuisines, c’est aussi toute une palette d’engagements et de services en ligne pour accompagner, guider et conforter le client avant, pendant et après l’achat. Pour avoir toutes les cartes en mains, www.solutionscuisines.com revient sur quelques notions essentielles à la bonne organisation de l’espace : plan de travail, évier, rangements, implantation type, tout est passé en revue afin d’optimiser à volonté et faire de l’agencement de la cuisine un sésame vers l’ergonomie et la fonctionnalité au quotidien.

Une question sur les prix ou les garanties ? Besoin d’un conseil ou du SAV meubles ? Les rubriques « Nos engagements » et « Questions/Réponses » renferment tous les renseignements et informations techniques nécessaires à l’avancement du projet.

Côté pratique, la carte de France de la rubrique « Nous contacter » propose une fiche détaillée (plan d’accès, adresse, numéro de téléphone, horaires d’ouverture, nom du cuisiniste) des points de vente Solutions Cuisines RESEAU PRO les plus proches.

Ludique, la rubrique « Surprises » offre des fonds d’écran et une « liste des courses » à télécharger.

La collection Solutions Cuisines est conçue et distribuée en exclusivité par RESEAU PRO. Disposant de 274 points de vente en France, RESEAU PRO et PANOFRANCE sont deux enseignes du Groupe PBM, premier importateur et transformateur de bois en France et deuxième groupe français intégré de distribution de matériaux de construction (C.A. 1,4 milliard d’euros, 6.000 collaborateurs). En 2003, PBM a intégré le groupe britannique Wolseley, premier distributeur mondial de produits de chauffage et de plomberie et acteur majeur de la distribution de matériaux de construction.