Plus besoin de transporter les encombrants sacs de laine de roche pour isoler les combles. Le système Rockster de Rockwool, permet une isolation parfaite des combles avec un minimum d’effort

Avec Jetrock et Rockster c’est à la fois un produit et son système de mise en œuvre que propose le fabricant de laine de roche Rockwool. Il existe de nombreux moyens d’isoler les combles perdus d’une maison individuelle. La laine de roche fait partie des produits les plus sains et les plus performants du marché. Bien appliquée, elle s’insère dans les moindres recoins, même les plus inaccessibles, réduisant ainsi au maximum les ponts thermiques et les déperditions d’énergie. La laine de roche Jetrock est un matériau naturel, très isolant et stable aux courants d’air, même lorsqu’un vent de grande force pénètre dans les combles par les interstices qui séparent les tuiles. De couleur rouge, pour être distinguée des autres matériaux, elle s’applique désormais facilement à l’aide de Rokster, une machine ingénieuse, spécialement conçue pour ce type de travaux. Rokster permet en effet de répartir la laine de roche dans les combles sans effort, car les sacs de produit restent à l’extérieur des combles ou de l’habitation. Un peu plus grosse qu’un aspirateur ménager courant, cette machine aspire le produit et le délivre simultanément à l’aide de sa double turbine et de ses deux gros tuyaux souples. Elle exige donc deux opérateurs, l’un pour assurer l’alimentation et l’autre pour effectuer le soufflage et répartir uniformément la laine. Le débit de la machine autorise un parfait contrôle de l’application de la laine et sa dépose à distance dans la limite de 1 mètre à 1,5 mètre. Plus besoin donc de se contorsionner pour aller placer les flocons dans les endroits difficiles ou d’accès délicat. Hors préparation, cette machine permet désormais à deux personnes d’isoler une surface courante en quelques minutes, et ce sans grands efforts particuliers. La Rockster est livrée toute équipée et fonctionne à l’aide d’un moteur électrique de 2CV alimenté à partir d’une prise standard mono de 220/240. Montée sur roue, elle pèse 56 kg et est dotée à l’origine de 25 mètres de flexibles. Rockwool à en outre mis au point toute une série d’accessoires qui facilitent la préparation des lieux avant la dépose des flocons de laine. Grâce à cet appareil, l’isolation des combles à l’aide de laine de roche peut désormais devenir une diversification complémentaire et intéressante pour de nombreux artisans.

Jetrock et Rockster sont des produits du fabricant Rockwool Isolation 11 rue du château des rentiers à Paris (13) tel 0140778282 et www.rockwool.fr

