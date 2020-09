En 1789, alors que la France s’affranchissait du joug de son roi, l’entreprise Rostaing voyait également le jour. Deux siècles et demi et 4 000 modèles créés plus tard, la société spécialisée dans la fabrication de gants de protection présente sa gamme Batipro Rostaing, qui permet une une sécurité optimale sur les chantiers, et ce, quelle que soit l’activité.

A chaque métier sa protection. C’est en tout cas ce que revendique l’entreprise française Rostaing avec sa gamme de gants de protection Batipro, qui propose pas moins de 7 modèles différents, adaptés à différentes activités et métiers.

Des gants adaptés à tous les métiers du BTP et de l’industrie

La gamme Batipro propose une large palette de gants de protection. Ainsi, pour les travaux de maçonnerie, on retrouve Macpro-I Rostaing, des gants résistants, faits en fibre de verre, polyamide et polyéthylène, spécialement conçus pour la pose de vitrages ou de bardages. Grâce à son étanchéité, cette gamme permet à ses utilisateurs de rester au sec. Le Macpro-I est au prix de 14,50 € TTC.

Concernant les travaux coupants et abrasifs, Rostaing propose trois modèles : le Fitxtra-I Rostaing, multi-usages, est fabriqué à partir de maille HPPE/élasthanne. Il s’agit d’une nouveauté de l’année 2020. Ce modèle effet seconde peau offre aux utilisateurs une sécurité lors de la manipulation de pièces tranchantes. Il est au prix de 7,25 € TTC.

Blackpro-I, offre de son côté une protection ainsi qu’une bonne dextérité. Conçus en maille à base de fils composites anti-coupures, ces gants permet une sécurité optimale face aux coupures et blessures. Avec son enduction polyuréthane, ce modèle assure aussi une bonne résistance à l’abrasion. Son prix est de 12,70 € TTC.

Le Gaspro-I s’adresse quant à lui aux utilisateurs de produits chimiques acides et abrasifs. Créé afin de protéger les mains des hydrocarbures, il a été conçu en PVC sur support coton. Il est à 11,50 € TTC.

Dans la continuité, Rostaing propose Splitweld-I, pour les travaux de soudure de fonte et de chaudronnerie. Souvent au contact de très hautes températures, les soudeurs ont besoin d’une protection efficace contre la chaleur, mais aussi contre les éclats de métal. C’est pourquoi ce modèle propose une protection sur tout l’avant-bras, et résiste particulièrement bien à la chaleur grâce à ses fils de piquetage en para-aramide. Cette paire est au prix de 19,70 € TTC.

Rostaing a également pensé aux carreleurs en mettant à leur disposition Carpro-I pour les finitions et les poses. Avec sa maille polyester, ce modèle permet bonne prise en main et dextérité, pour une pose plus optimale et des finitions plus nettes. Il est au prix de 8,10 € TTC.

Enfin, concernant la manutention et le montage, Rostaing propose Dura1pro, une paire de gant en maille polyamide. Résistante à l’abrasion et confortable, cette paire est au prix de 5,60 € TTC.

Avec plus de deux siècles d’innovation et plus de 4 000 modèles lancés, Rostaing suit et s’adapte, au fil du temps, à toutes les exigences et normes des chantiers afin d’assurer la sécurité de tous les professionnels.



D.T

Photo de une : Rostaing