Lagoon, la dernière née des scies à carrelage de Diamant Board ne se contente pas d’être un bijou de robustesse et de technologie destiné aux carreleurs, elle offre en plus l’esthétique.

La scie Lagoon sera bientôt aux carreleurs ce que l’attaché-case est aux goldens boys. Avec son capot vert et la finesse de son plateau, on la prendrait presque pour un portable Apple. En matière de coupe de carrelage, elle en a d’ailleurs l’intelligence. Avec un appétit raisonnable de 400 watts seulement, cette scie portable avale sans difficulté des coupes allant jusqu’à 400 mm de largeur et 34 mm d’épaisseur. Cette petite surdouée permet de réaliser aussi facilement les coupes angulaires que droites ou biseautées. Son guide de coupe diagonale de type « araignée » donne en effet accès à huit positions différentes alors que son guide de coupe latéral, doté d’un réglet gradué, permet pour sa part un positionnement instantané et précis, sans aucune nécessité de serrage. Une qualité non négligeable qui économise les efforts et accroît la rapidité d’action. Conçue pour recevoir un disque standard de 125 mm, la scie Lagoon fonctionne aussi bien lors des coupes à l’eau ou à sec. Côté stabilité, grâce à ses patins antidérapants, c’est un roc. Cette miss Penny du carrelage sait aussi ce que propreté veut dire. Elle possède en effet un cône multi diamètre pour raccord d’aspiration, dans le cas d'une évacuation permanente des eaux et des poussières de coupes. Enfin, avec un volume hyper compact de 405 x 1440 x 250 mm, son capot de protection antichoc, et son poids plume de 5,2 kg la Lagoon est une véritable baroudeuse tous-terrains, capable au repos d’être casée et transportée comme une simple mallette, dans les espaces les plus réduits. La Lagoon de Diamant Board est actuellement distribuée par le réseau PointP.

