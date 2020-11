Sécurité et désenfumage

Hexadome propose des solutions complètes pour le désenfumage naturel des bâtiments industriels, des bâtiments d'habitation collective et des Etablissements Recevant du Public (ERP). Dans la gamme Hexapack Treuils, le nouveau TREUIL DE COMMANDE TL 1000 d'Hexadome est le dernier né des systèmes de commande d'ouverture et de fermeture à distance des exutoires de fumées et Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.).

Conforme à la réglementation en vigueur, le Treuil TL 1000 s'intègre parfaitement à tous les types de bâtiments. Il se compose d'un boîtier rouge en plastique thermoformé, de forte épaisseur, avec fermeture par serrure au standard pompier et dispositif de plombage. Ce nouveau boîtier design dispose d'un mécanisme d'enroulement par relâchement de câble pour les commandes d'ouverture et fermeture d'un D.A.S. Avec des solutions modulaires indépendantes, faciles à installer et à entretenir, le nouveau Treuil TL 1000 possède de multiples possibilités de raccordement à des installations avec déclenchements pneumatiques et / ou électriques à distance. La mise en sécurité d'un bâtiment s'opère par une action manuelle sur la manette du Treuil TL 1000. Selon les modules installés, le déclenchement est manuel, électromagnétique avec un signal électrique ou par le biais d'un déclenchement pneumatique avec la mise sous pression de gaz à partir d'un coffre ou d'un coffret CO2. La fermeture du lanterneau de désenfumage s'effectue par une action sur la manivelle, et par rotation de celle-ci pour déclencher l'enroulement du câble. Caractéristiques

Les boîtiers Treuil TL 1000 Hexadome sont totalement modulaires. Ils peuvent s'adapter aisément lors de leur mise en œuvre à différents modules de télécommande pour de multiples utilisations : Treuil modulaire DCM/DAC

o La mise en sécurité est déclenchée par une action manuelle. Treuil électromagnétique avec module électrique

o La mise en sécurité est déclenchée par action manuelle, ou par un ordre électrique provenant d'un détecteur autonome déclencheur (DAD) ou d'une centrale de sécurité (CMSI). Treuil pneumatique avec module pneumatique

o La mise en sécurité est déclenchée par une action manuelle ou un ordre pneumatique provenant d'un boîtier CO2. Treuil électropneumatique avec module électrique

o La mise en sécurité est déclenchée par une action manuelle, un ordre pneumatique, un ordre électrique provenant d'un détecteur Autonome Déclencheur (DAD), ou une Centrale de Sécurité (CMSI). Les Hexapacks Treuils Pour simplifier la prise de commande et faciliter le travail des installateurs, Hexadome propose les Hexapacks Treuils dans 5 versions différentes et regroupant tous les éléments nécessaires à une installation de désenfumage conforme à la norme NF S 61 932. Ce concept est pour l'installateur l'assurance de disposer en une seule livraison d'un ensemble lanterneaux de désenfumage et organes d'asservissement, adapté à son projet de mise en sécurité. Selon les destinations, l'Hexapack Treuil mécanique contient un boîtier Treuil TL 1000 à capot plastique avec sa manivelle, et un ensemble d'accessoires et de matériel de liaison (poulies, câble, colliers et serre-câble de fixation, tubes de protection, détecteur autonome déclencheur, déclencheur manuel, détecteur ionique de fumées, cartouches de CO2).

