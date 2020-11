Pour produire des peintures de hautes résistances eco-citoyennes le fabricant Seigneurie a fait alliance avec les laboratoires d’Eliokem. Ils donnent aujourd’hui naissance à Pancrytex, une peinture hight tech inédite qui cumule les propriétés.





Marier les avantages d’une peinture en phase solvatée avec ceux de la phase aqueuse. Beaucoup en ont rêvé, Seigneurie l’a fait. Elle s’appelle Pancrytex et va faire des heureux chez les peintres et les propriétaires d’immeubles. Seigneurie mène depuis longtemps une démarche environnementale dans le but d’élaborer des produits alliant les performances écologiques aux performances techniques. Un effort soutenu au cotés des laboratoires Eliokem qui porte aujourd’hui ses fruits avec la mise sur le marché de Pancrytex. Une peinture de façade née d’une formulation en forme de révolution, l’Hydro Pliolite. Il s’agit en fait du mariage des performances des résines solvatées aux atouts de la formulation en dispersion acrylique et au confort de la phase aqueuse. Présentée sous forme d’une pâte onctueuse Pancrytex génère un grand confort d’intervention au rouleau, à la brosse ou au pistolet airless. Avec un temps de séchage très court, elle pénètre profondément dans les supports. Elle offre également un accrochage rapide du film de peinture en particulier dans des conditions de pluie menaçante. Grâce aux résines Hydro Pliolite dont elle est composée, elle présente un parfait équilibre dans la régulation de l’hygrométrie des murs. Son importante microporosité laisse respirer les surfaces tout en offrant, grâce à son agent anticryptogramme, une bonne performance hydrofuge et une résistance accrue du film. Pancrytex est donc la peinture idéale des façades exposée aux milieux agressifs comme les environnements marins, pour lesquels on recherche une grande résistance et une importante pérennité esthétique. Pancrytex offre en effet une grande stabilité face aux UV, y compris dans les couleurs les plus vives. Elle est s èche au toucher en une heure et présente un excellent rendement de l’ordre 6 à 8 litres au m2. Conditionnée en bidon de 5 et 15 litres, elle est disponible chez les négociants des produits Seigneurie.



Peinture de façades Pancrytex de Seigneurie Tel 01 57 61 02 72 et www.seignerie.tm.fr

Redacteur