Est-ce que c'est la plage qui nous manque déjà, car c'est dessous que paraît'il, elle se trouve. Ou plus simplement, parce que les jardins, les cours, les fontaines prennent une autre dimension lorsqu'ils en sont ornés ? Les pavés et les vieilles pierres restent des produits étonnement jeunes... Et puis, il reste encore devant nous, de beaux WE pour s'occuper de nos terrasses...

Calme et volupté : le retour aux sources proposé par Bradstone L'élégance naturelle qui caractérise ses gammes de dalles et pavés permet à BRADSTONE de constituer une alternative de choix dans la mise en place de terrasses, de cours et d'allées. Fort du succès rencontré par ces produits, BRADSTONE a développé son offre pour permettre de nombreuses possibilités d'aménagement. Avoir un bassin d'ornement dans son jardin, qu'il soit animé d'une fontaine ou d'un jet d'eau, c'est profiter d'un lieu de quiétude d'où se dégage une étonnante énergie apportant à la fois vitalité et tranquillité. Construits avec les blocs et les couronnements BRADSTONE, les bassins bénéficieront de surcroît du charme des vieilles pierres où viendront s'intégrer naturellement tous types de plantation. Les blocs Schistone permettent de laisser libre cours à son imagination. Autour d'un bassin, ils délivreront toute la beauté des anciennes constructions en pierre de schiste. Noblesse et robustesse caractérisent les bassins édifiés avec les blocs Cévennes. De conception astucieuse, ces blocs constituent une réponse idéale pour élever tous types de murs. S'élever en toute simplicité Bassins, murs et murets, piliers, escaliers, jardinières... , sont autant de solutions qui dynamisent les décors extérieurs. Avec BRADSTONE, ils restituent l'aspect des constructions anciennes et deviennent des éléments de décoration à part entière, qui habillent le jardin d'une nouvelle dimension. Schistone, Manoir, Hadrien, Cévennes, ... sont autant de finitions disponibles pour construire, dans son jardin ou sur sa terrasse, des murs correspondant aux différentes particularités régionales ou, tout simplement, au goût de chacun. Les blocs BRADSTONE offrent, en effet, de nombreuses possibilités des plus esthétiques pour délimiter une parcelle ou, par exemple, pour élever une cuisine en extérieur. La barre Hadrien courbe à facettes offre l'aspect de la pierre taillée à la main. Elle permet d'épouser des rayons d'environ 1, 35 à 1, 95 m pour des constructions en demi-cercle Les blocs Schistone autorisent aussi une finition soignée avec un joint Filler. Cerclé d'un mur Schistone, le jardin prendra ainsi toute sa dimension Entrée des artistes Des piliers à l'entrée d'une cour, d'un jardin voire d'une allée permettent de marquer la frontière d'un nouveau territoire qui souvent est celui de son univers personnel. Aussi, pour donner fière allure aux entrées extérieures, les solutions BRADSTONE (Schistone, Hadrien, ... )constituent de judicieuses alternatives. Quelle que soit la finition choisie, chacune rivalise en terme de facilité de pose. Associés à une terrasse ou une allée, les piliers offriront un ensemble homogène particulièrement élégant Un petit coin de paradis Les différents blocs proposés par BRADSTONE offrent de multiples combinaisons qui n'ont de limites que celles de l'imagination. Si les murs, es murets, les piliers, outre leur pouvoir décoratif, permettront plutôt de délimiter un périmètre, les jardinières voire les escaliers dans le jardin deviennent de véritables éléments qui dynamisent le décor. S'ils soulignent élégamment un dénivelé sur un terrain, des escaliers entourés de murets, permettent, au delà de leur fonctionnalité, de donner du volume aux espaces exté- rieurs. En les surélevant, les murets assurent une réelle valorisation des plantations. Les jardinières BRADSTONE, quant à elles, offrent le charme inégalé de la pierre brute. Autour d'une terrasse, le long d'une allée ou au beau milieu du jardin, elles deviendront le promontoire idéal d'un écrin fleuri. Les solutions BRADSTONE permettent d'élever des escaliers et des murets en parfaite harmonie avec la végétation. Les couronnements permettent une finition parfaite de ces jardinières construites en blocs Mursec. Pour en savoir plus BRADSTONE distribué par Fabémi et Stradal . * référence au clin d'oeil de la semaine

