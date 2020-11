Militant pour la préservation du patrimoine constructif et la protection de l’environnement, Sigma Coatings lance sur le marché des peintures acryliques extérieures un nouveau produit haute technologie. Film mince à base de résines Hydro Pliolite® en phase aqueuse, OTALIS offre les meilleures garanties de protection des façades et de sécurité pour la santé de l’homme au travail.

D’aspect mat, disponible en blanc et dans les couleurs du nuancier « Reflet Décoration Façade », OTALIS conjugue des qualités décoratives à une excellente adhérence et à un confort d’application optimal pour les professionnels.

OTALIS : une peinture haut de gamme pour les façades neuves et anciennes

Issue de la résine nouvelle génération Hydro Pliolite®, mise au point par les laboratoires d’Eliokem, OTALIS concilie les avantages d’une peinture en phase aqueuse avec les performances d’une peinture Pliolite® solvantée. La technologie EBS (Emulsified Building System) confère à OTALIS une excellente adhérence, supérieure aux peintures acryliques classiques, qui l’apparente aux produits à base de résines Pliolite® solvantés les plus performants.

Avec OTALIS, Sigma Coatings apporte une réelle solution pour tous les travaux de façades, sur ciment, mortier, bétons, briques, etc., sur fonds neufs et anciens et même sur les fonds difficiles (poreux ou pulvérulents), grâce à une très bonne microporosité.

Pour une gestion optimisée des chantiers, OTALIS offre un véritable confort d’application grâce à sa formulation anti-projections. Bénéficiant aussi d’une très bonne glisse, la nouvelle peinture de Sigma Coatings facilite le travail des applicateurs, tout en leur permettant de gagner un temps précieux.

Rapidité redoublée grâce à un rendement élevé et un temps de séchage performant par temps froid et humide par rapport aux peintures traditionnelles, sans aucun risque de reprise ni de délavage. OTALIS représente véritablement l’assurance de la mise en valeur du savoir-faire des peintres. Autre avantage de la nouvelle de Sigma Coatings : une fois le travail effectué, les outils sont lavables simplement à l’eau.

OTALIS : au summum de la décoration…

Pour des façades belles et durables, la nouvelle peinture de Sigma Coatings présente une profonde matité et une bonne perméabilité à l’eau, qui laisse respirer les supports et assure une longue tenue dans le temps. Très résistante face aux intempéries, aux UV et aux variations climatiques, OTALIS protège efficacement et durablement les façades exposées. En outre, les tests de vieillissement accéléré QUV-B effectués en laboratoire ont démontré qu’OTALIS favorise la tenue des teintes, grâce à une exceptionnelle rétention. Très qualitative, disponible en blanc et dans les teintes pastels et foncées du nuancier « Reflet Décoration Façade », OTALIS pare les façades d’un écran décoratif ultra protecteur, pour les bâtiments et pour leur environnement.

… et de la protection

Anticipant les Directives Européennes, Sigma Coatings a conçu avec OTALIS une peinture avec un très faible taux de COV (Composés organiques Volatils). Répondant aux exigences des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvres, OTALIS ne dégage pas d’odeur et n’occasionne aucune gêne lors de la mise en œuvre ou du séchage. Ajoutant à cela les performances techniques de l’opacité, du rendement et de la durée de séchage, OTALIS réunit les critères écologiques les plus exigeants et bénéficie d’une classification actualisée et très sécurisante pour les professionnels, et pour l’avenir.

Intégrée au groupe SigmaKalon, Sigma Coatings propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la décoration intérieure et le bois. Cette marque distribuée via un réseau de plus de 100 négoces peintures et grossistes en décoration fut la première de son secteur à s’engager dans une démarche qualité avec la norme ISO 9001.