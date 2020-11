D'accord, on vous l'accorde, parler de sèche serviette alors qu'on nous

bassine avec la canicule, peut paraître déplacé... Mais,

quand vous serez à votre 5ème douche glacée, parce qu'il

fera 40° dehors, qui sera content de ne pas avoir une serviette mouillée

pour se sécher ?

Et comme, l'hiver est rapide dans nos régions, quand comptez vous faire

les travaux de rénovation de la salle de bain? Sûrement pas quand

le thermomètre commencera sa longue descente au pôle nord... Bon

alors voilà, Allure et Ileos de Thermor.

Un design tout en galbe avec des lames ouvertes sur le coté pour accueillir facilement les serviettes,se décline en trois tailles pour trois puissances, 500, 750 et 1000 w, pour des hauteurs d'encombrement comprises entre 134 mm et 204 mm et une seule largeur de 550 mm. Ce sèche serviette existe en 3 versions: électrique, électrique avec soufflerie, mixte avec soufflerie.

Sa fonction soufflerie, ou ventilation d'appoint d'air chaud, est temporisable entre 15 mm et 2 heures, de même que la marche forcée, directement par un boîtier ergonomique situé à hauteur. Pratique, cette soufflerie, pour une montée rapide de la température, est disponible sur chaque puissance.

Son autre camarade de gamme, Ileos de Thermor intègre en plus une barre porte-serviettes et une patère repositionnable fournies. Son thermostat électronique numérique comporte 6 ordres et est compatible avec le système de programmation Pass program et le Pack Energie en fil pilote 6 ordres: confort, confort -1°, confort -2°, éco, hors gel, arrêt. Trois hauteurs pour trois puissances mais cette fois-ci deux largeurs sont disponibles en 500 ou 600 mm.

Avec sa carte Pass program, vous définissez les plages horaires pendant lesquelles vous allez utiliser la salle de bain et profitez ainsi d'une salle de bain chaude juste au moment où vous en avez besoin.

Pour ces petites merveilles exclusives, il faudra attendre le 15 juillet, date à laquelle ces 2 nouveautés produits seront disponibles chez les revendeurs Thermor