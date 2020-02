Finies les images floues et glauques des caméras de surveillance. La gamme de caméras Dinion de Philips fait désormais entrer les images de surveillance dans l’ère de la haute définition.

Les quatre modèles de caméras de surveillance Dinion de Philips renvoient au paléolithique les appareils habituellement affectés à cette tâche. Les Dinion sont conçues autour d’une puce de traitement numérique de l’image. Déclinés en blanc, noir ou couleur, les quatre modèles sont proposés en définition standard ou haute. Prêtes à l’emploi, ces caméras se destinent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles fonctionnent aussi bien sur secteur que sur basse tension. Elles disposent en outre d’une multitude de fonctions singulières. Les contre-jour, par exemple, ne les gênent pas.



Une vision optimale en toutes circonstances



Grâce à une fonction automatique de niveau de noir (Autoblack), elles perçoivent les plus petits détails sur les sujets filmés, même lorsque les contrastes sont très faibles. Idem pour la balance automatique des blancs qui permet une reproduction exacte des couleurs. En combinant tous les signaux couleur dans une seule image monochrome, le système Night Sense multiplie par trois la sensibilité des caméras. Et si le système détecte une baisse de la lumière, il passe automatiquement en mode noir et blanc, ce qui permet une vision permanente, même en condition de très faible éclairage. Un assistant de configuration de l’objectif assure également un réglage optique optimal en continu. Grâce à lui, la caméra reconnaît instantanément le type d’objectif et se positionne en condition idéale pour réaliser un tirage optique parfait. L’enjeu de la gamme Dinion est de toujours offrir une image nette, quelles que soient les conditions d’éclairage. Reste à souhaiter qu’une telle qualité d’image n’incite pas les malfaiteurs à devenir des stars des écrans de surveillance.

