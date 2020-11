Quand en mai 68, les étudiants démontaient les pavés pour laisser apparaître la plage, ils n'imaginaient pas que la technologie allait désormais leur interdire de les démonter... Maintenant, c'est par du sable que l'on protége le déjointement des pavés... et "que viva la revolucion !"

Déjà adopté par des milliers d'utilisateurs outre-atlantique, le SABLE POLYMERE RG pour le jointoiement des pavés et dalles élaboré par la société canadienne TECHNI-SEAL est désormais disponible en France. Le SABLE POLYMERE RG TECHNI-SEAL s'applique à sec et durcit après arrosage. Il est le premier sable spécialement conçu pour répondre aux exigences de la pose des pavés et dalles sur lit de sable (sol drainant). Il est idéal pour stabiliser tous les aménagements extérieurs tels que cours, terrasses, entrées de garage, plages de piscine, voies d'accès, voies urbaines, espaces publics, etc…

Grâce à une technologie de pointe, il réunit à la fois tous les avantages du sable classique et tous ceux du mortier, sans en comporter les inconvénients.

Il faut rappeler que sur sol drainant, le mortier est à proscrire formellement pour le garnissage des joints. Seule solution possible jusqu'à présent : l'utilisation d'un sable classique. Mais avec un sable classique, sous l'effet conjugué des assauts du climat (pluie, gel, vent…), de la circulation ou encore du nettoyage au jet d'eau et des balayages avec aspiration, les joints finissent par se vider partiellement. Ils ne résistent plus à l'invasion d'insectes et de mauvaises herbes. Au final, les pavés se désolidarisent, le revêtement devient instable. De plus, avec un sable classique, il est impossible de réaliser un joint large (à l'ancienne), les pavés devant être collés les uns aux autres.

C'est pour remédier à ces problèmes que la société TECHNI-SEAL, qui travaille depuis 20 ans en étroite collaboration avec les fabricants de pavés et les professionnels, a conçu le SABLE POLYMERE RG pour le jointoiement des pavés et dalles.

Le principe actif du SABLE POLYMERE RG repose sur un composé, scientifiquement formulé par le laboratoire TECHNI-SEAL, qui se transforme au contact de l'eau (par hydrolyse) en une résine macromoléculaire aux propriétés liantes. C'est ce composé, mélangé selon un dosage bien déterminé à un sable calibré sélectionné en fonction de critères très précis (de dureté, de degré d'absorption d'eau, de structure minéralogique, de grosseur, de couleur), qui permet de créer un joint à la fois stable et souple.

Au moment de la pose, le SABLE POLYMERE RG TECHNI-SEAL s'applique à sec. Ce n'est qu'après arrosage que le polymère se forme dans les joints et fixe les particules de sable entre elles. Contrairement au sable classique, le SABLE POLYMERE RG TECHNI-SEAL ne sort donc pas des joints. Il résiste à l'érosion, empêche l'invasion des insectes et la pousse des mauvaises herbes. Il assure ainsi la stabilité du revêtement à très long terme. Grâce aux propriétés du composé polymère, il demeure cependant perméable à l'eau et flexible, obéissant sans fissurer aux mouvements des pavés et dalles, ce que ne permet pas le mortier. Lancé en 1998 outre-atlantique, ce produit de haute technologie est déjà largement utilisé aux Etats-Unis et au Canada où il a passé avec succès le test des hivers québécois.

Le SABLE POLYMERE TECHNI-SEAL RG est aussi disponible sous la marque STRADAL FINITION DE SAINT-GOBAIN-STRADAL et sous la marque NOVIPRO DE SAINT-GOBAIN-POINT P.