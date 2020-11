Le centre d'information du viaduc de Millau situé en contrebas du chantier,

est construit avec le procédé Styltech, à base de profilés

d'acier galvanisé. C'est un ouvrage entièrement démontable,

conçu pour la durée du chantier, qui finalement, sera conservé

et reconverti en espace polyvalent, une fois le viaduc mis en service. L'enveloppe

du bâtiment d'une conception très novatrice, est constituée

de différents produits à parements métalliques standards

: des lames pliées, pleines ou perforées (ST

E2 900 et ST

Lumière), et des panneaux sandwiches Ondatherm que l'on

retrouve en toiture et derrière les lames perforées (ST

Lumière).

Les avantages d'utilisation des panneaux isolants sont nombreux : Dans le cadre de notre bâtiment, les panneaux isolants remplissent plusieurs fonctions : élément de couverture, isolation thermique et élément étanche à l'eau et à l'air derrière le parement de façade perforée.Les panneaux isolants Ondatherm 201 de chez PAB, fixés directement sur la charpente métallique Styltech, sont autoportants et peuvent atteindre 12 m de longueur.L'âme isolante des panneaux est une mousse rigide de polyuréthane injectée en continu entre les deux parements métalliques. Elle peut être réalisée en plusieurs épaisseurs : 30, 40, 50, 60, 80 ou 100 mm selon les besoins d'isolation thermique. Rapidité, facilité de la mise en œuvre, le bâtiment est hors d'eau, hors d'air et isolé en une seule intervention puisque l'isolation est intégrée dans le produit fini. Dans le cas de l'espace info à Millau, les architectes ont choisi de laisser apparente la sous-face laquée des panneaux Ondatherm.



Outre leur isolation thermique, les panneaux sandwiches PAB, contribuent au confort acoustique.



Facilement maniable, leur poids ne dépasse pas les 15kg/m². Pour la pose et le stockage des panneaux, il convient de se référer aux recommandations de la fiche technique du produit.



Il existe une gamme d'accessoires pour les panneaux (closoirs, faîtières, divers bandeaux de rive…) ainsi que des produits complémentaires.



Une fois la teinte choisie dans le Nuancier PAB , le revêtement tant pour la face extérieure qu'intérieure, sera retenu en fonction des caractéristiques du projet et de son environnement, voir la Gamme des revêtements PAB . Pour la mise en œuvre des panneaux sandwich en couverture il convient de se rapporter à l'avis technique. (Maître d'ouvrage : Compagnie Eiffage du viaduc de Millau et Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier (OTUA)

Architecte : Marianne Abergel, Jacques Carchon, agence associée

Entreprise : PMC - Le Puy en VelayMaître d'ouvrage

