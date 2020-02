Le superviseur Securibat assure automatiquement, sur place ou à distance, la surveillance de toutes les batteries affectées à la sauvegarde des installations, notamment celles des alarmes.

Il accompagnera bientôt tous les système de sécurité. Le Sécuribat de RMS Electronic assure la surveillance permanente de l’autonomie des batteries de sauvegarde. Le système, qui ne nécessite aucune intervention humaine, s’utilise sur site ou à distance. Il supprime ainsi la charge des visites régulières de surveillance des batteries. Grâce à son logiciel sous Windows, il paramètre seul les différents types de batteries qu’il surveille, qu’elles que soient leurs natures (nickel, plomb, cadmium). Il mémorise ainsi toutes les caractéristiques du site dont il créé tout au long de la surveillance l’historique à partir des tensions d’entrée, de la température et du temps de décharge. Si la surveillance se fait à distance, un modem assure la transmission des informations. Le Sécuribat ne consomme très peu d’énergie (1,2 W en fonctionnement normal et 100 mA quand la tension se situe en dessous du seuil de fonctionnement prévu des batteries). En cas de coupure, son horloge interne est alimentée par une pile d’une autonomie de dix ans. Bien entendu outre la surveillance des batteries et délivrance des informations, l’appareil dispose des moyens d’alerte permettant le cas échéant le déclenchement d’une intervention. Sécuribat de RMS Electronic

