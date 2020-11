Le tube Néofit de Wavin assure la rénovation des canalisations en plomb sans avoir à détruire le réseau existant. Une innovation technique qui arrive au bon moment.

Depuis le 5 décembre 2000 la loi exige que la teneur en plomb dans les réseaux d’eau potable soit inférieure à 25 µg/ litre. D’ici 2003 ce taux devra être ramené à 50µg par litre. À courte échéance, les réseaux contenant du plomb devront tous être complètement rénovés. Ces chantiers de réfection sont généralement difficiles et coûteux car il faut détruire puis reconstruire des réseaux intégrés à une architecture ancienne, modifiée à maintes reprises au cours du temps. Le tube en poléthylène Néofit de Wavin permet aujourd’hui d’éviter les travaux lourds entraînés par le remplacement des tuyauteries de plomb. Après avoir démonté les extrémités des tuyaux à rénover, il suffit, grâce à sa souplesse et à son faible diamètre, d’enfiler d’un bout à l’autre du réseau le tube Néofit. Ce dernier est alors raccordé à un appareil producteur d’eau chaude sous pression. Une fois chauffé, le tube de polyéthylène se dilate et vient, sous l’action de la pression, épouser parfaitement les parois de l’ancienne canalisation. Plaqué sur cette paroi, le tube Neofit offre une isolation imperméable et continue contre les dilutions du plomb dans l’eau. Les raccordements extérieurs s’effectuent ensuite par les opérations traditionnelles de plomberie. Tube Néofit de Wavin. Réseau agréé des installateurs Wavin tel:02.38.37.71.20

