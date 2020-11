Ce n’est pas parce que l’été et sa vague de chaleur arrivent que le reste de l’année les serviettes ne doivent pas sécher. Finimétal a choisi d’apporter sa note de fraîcheur avec le sèche serviettes Taoma Surf en 250 coloris dans un esprit décoratif.

Quoi de plus désagréable qu’une serviette humide et mal odorante, difficile à étendre parce que trop grande sur un sèche serviettes trop petit. Avec Taoma Surf, Finimétal a décidé de pallier tous ses désagréments de la douche quotidienne en offrant un sèche-serviettes également joli à regarder. Côté finition, en version couleur, ce sèche serviette est habillé de fixations chromées. Pour faciliter la pose, ces fixations sont réglables et tolèrent ainsi les éventuelles irrégularités du mur. Quand esthétique rime avec pratique …

Le galbe de ses tubes elliptiques participe à l’aspect contemporain de ce modèle tout en lui apportant un design ergonomique. En effet conçus et installés par séries de trois, ces tubes permettent d’accueillir aisément serviettes et draps de bains.

Il suffit de programmer la fonction Confort Pilot du thermostat électronique et chaque jour, à la même heure le sèche-serviettes entame la montée en température de la salle de bains pour délivrer une vague de chaleur pouvant durer jusqu'à deux heures. Ce boîtier comprenant la fonction Confort Pilot équipe systématiquement les gammes Chorus Bain, Novella Bains, Taoma Surf, Maori Surf, Tahiti Surf et Tahiti.

Disponible en version eau chaude et électrique, pour des dimensions de 500 à 600 mm en largeur et 946 à 1982 mm en hauteur, ce sèche-serviette se décline dans des puissances de 413 à 1250 W.

