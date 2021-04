La société Tarkett, acteur mondial spécialisée dans les revêtements de sols et surfaces de sports, dévoile en avant-première et en direct de l’Atelier Tarkett situé dans le 3ème arrondissement de Paris, sa nouvelle gamme iD Inspiration LVT, au design ultra-réaliste. Les détails.

Depuis quelques années, le marché des vinyles modulaires connaît une véritable explosion. Ce segment du marché des revêtements de sol offre des produits déclinables à l'infini, notamment en dalles ou en lames. Cette nouvelle collection iD Inspiration, présentée par Tarkett lors d’une visioconférence, bénéficie de la technologie et de l’impression digitale qui selon Daphné Astaix, directrice marketing pour Tarkett France « valorise, outre la qualité d’impression, la finesse du grain et les textures. »

« Le challenge que nous avons relevé pour le développement de cette nouvelle collection, c’est vraiment d'être allé au maximum vers une forme de naturalité : naturelle dans nos types de décors, de couleurs ou de formats », confie Florian Bougault, directeur artistique de Tarkett.

De nombreux avantages

La société Tarkett propose dans cette nouvelle collection, 100 décors et 2 méthodes d'installation : collée ou cliquée, le tout à travers 3 nouvelles familles de décors : Naturals, Authentics, et Classics. Le nouveau traitement de surface TEKTANIUM™ apporte une véritable résistance aux rayures, à l'abrasion, à l'usure et aux taches. De plus, grâce à cette technologie, la gamme iD Inspiration est facile à nettoyer même en respectant des mesures d'hygiène strictes, liées à la crise sanitaire du covi-19.

« Cette collection apporte une véritable rupture esthétique et de nombreux bénéfices fonctionnels, dans l’air du temps, pour adresser les challenges auxquelles nous devons faire face tant au niveau des besoins d’adaptation et de flexibilité, du bien-être et de la santé des usagers qu’aux nouveaux enjeux environnementaux », déclare Daphné Astaix.

Appliquer les principes de l’économie circulaire

Développées et fabriquées en Europe, ces nouvelles gammes ont été éco-conçues avec des matériaux sains et en suivant la philosophie du cradle to cradle, nouveau moteur de l’économie circulaire.

Lors de ce webinar, Marie-Lou Gouverneur, cheffe produit pour Tarkett France explique que « nos matériaux sont évalués à 98% indépendamment par l’EPEA », et précise que « ces gammes favorisent également des espaces plus sains et facilitent l'obtention des certifications de construction écologique telles que BREEM, WELL ou LEED. »

Cette nouvelle collection iD Inspiration sera disponible à partir de début Mai en France, mais est déjà commercialisée en Belgique.

Marie Gérald

Photo de Une : Tarkett.