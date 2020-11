Avec Tarkett Sommer les salles de bains se mettent à l’heure italienne. Plus encore qu’un produit, c’est un véritable concept avec lequel douche devient synonyme de liberté

Système complet par excellence, Le Concept Douche de Tarkett Sommer propose à la fois l’agencement, la décoration et l’étanchéité des pièces humides. Composé d’un revêtement-sol et mur en PVC parfaitement imperméable, d’un siphon et des accessoires de finition, ce concept s’est depuis largement imposé comme une référence auprès des prescripteurs, notamment dans les équipements de locaux collectifs. Le principe qu’il reprend à d’ailleurs été largement adopté sous d’autres formes par les salles de bains italiennes au travers d’espaces douches entièrement carrelés. Fort d’une expérience issue des 400 000 installations déjà réalisées en France, Tarkett Sommer réinvente aujourd’hui son « Concept Douche » à partir d’une esthétique entièrement retravaillée autour d’un nouveaux rapport sol et mur. La version actuelle ne varie pas dans son principe ni dans sa technique d’origine.



Transformation de l’espace

L’étanchéité est réalisée au sol avec un revêtement PVC Multisafe Granit et au mur à partir d’un PVC compact soudé à chaud. Ces revêtements s’appliquent suivant une technique particulière après la pose d’un siphon spécial de type Purus à 30 cm au minimum des parois. Le revêtement de sol est pour sa part posé sur un support en légère pente dont l’inclinaison minimum de 1 cm par mètre entraîne l’eau vers le siphon. Ce revêtement forme une plinthe de 10 cm au moins sur chacun des murs de la pièce. Les murs sont recouverts par le PVC Tarkett Mural à l’aide d’une spatule crantée et d’une colle acrylique et, pour le traitement des rives, d’une colle néoprène. Enfin, la soudure à chaud par apport de cordon est utilisée pour l’ensemble des lés. Une fois posé, le Concept Douche transforme l’espace autrefois réduit à un étroit « carré de douche » en une pièce agréablement « inondable » où la liberté de mouvement est totale. Concept Douche est aujourd’hui proposé dans une gamme de 17 coloris de base pouvant offrir de multiples combinaisons de coordonnés complétés d’une solide gamme d’accessoires.

Concept Douche de Tarkett Sommer à Nanterre (92) tel : 0141204249 et www.tarkett-sommer.com

