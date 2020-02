Le troisième millénaire va-t-il marquer la fin de la ligne tirée au bon vieux crayon et à la règle ? On pourrait le croire avec l’arrivée du Laser Liner, le premier petit laser manuel de traçage



À première vue, il ressemble à un mètre ruban, mais, s’il ne mesure pas, ce petit appareil permet en revanche de tirer, à partir d’une simple pression du doigt, des lignes parfaites. Fabriqué par la firme danoise Pressprofilen, ce traceur laser émet un rayon lumineux droit d’une portée de 10 mètres. Une ligne aussi visible à l’intérieur qu’à l’extérieur, et aussi bien à la lumière du jour qu’avec un éclairage artificiel. Une ligne qui apparaît également quelles que soient les surfaces : qu’elles soient lisses ou en relief comme les lattes ou les plinthes. Grâce à un double niveau de rayonnement, ce générateur laser offre une ligne plus facile à suivre, aussi bien au plan horizontal que vertical. À l’aide de deux pointes, le Laser Liner peut être fixé sur des surfaces en bois, en placo ou en plâtre. Avec sa forme ergonomique et élégante, ce petit traceur tient bien dans la main et se règle d’un simple mouvement du majeur ou du pouce. Véritable petit génie de la ligne, le Laser Liner de Pressprofilen va changer la vie de tous ceux qui tracent des droites, qu’ils soient plombiers, électriciens, cuisinistes, charpentiers ou encore bricoleurs initiés.



Laser Liner de Pressprofilen. Chez les négociants et distributeurs de produits du bâtiment et dans les grandes surfaces dédiées au bricolage.

Redacteur