C'est simple mais il fallait y penser ! Somfy invente une nouvelle solution de manoeuvre électrique pour volet roulant bloc baie: CLIP & UP Cordon. Ce concept "tout en un" intègre la manoeuvre électrique directement au bloc baie. Vous avez ainsi tous les avantages de coût et de facilité de pose d'un bloc-baie manuel en offrant, en plus, les avantages de la manoeuvre électrique en termes de maintenance et de confort d'utilisation.

La nouvelle commande par cordon, unique sur le marché, s'intègre aisément dans le bloc baie et peut s'adapter à tous les caissons existants. De plus, elle permet à l'utilisateur une manipulation du volet sans effort, ni à-coups. Facile, un clic pour déclencher la maneuvre, un clic pour l'arréter ! Caractéristiques techniques: Alimentation 230 V

Puissance 90 W

Couple 7 Nm

Vitesse 14 tours/minute

Diamètre 42 mm

Longueur de câble 1 mètre

Double isolation donc pas de raccordement à la terre

Réglage automatique des fins de course

