Marque de peinture reconnue, TOLLENS ambitionne de se positionner comme un acteur référent sur les différents segments de son marché (intérieur, extérieur, rénovation, restauration, neuf, tous types de supports…). Pour atteindre cet objectif, il s'appuie sur l'évolution de sa stratégie produits vers une stratégie solutions/services.

Sur le segment du marché de la façade, cette ambition se concrétise aujourd'hui par le lancement de Viero, une gamme complète de revêtements minéraux à base de chaux et silicates.

Plus spécifiquement dédiée à la restauration des bâtiments anciens ou classés, la gamme Viero s'articule autour de 32 produits pour offrir des solutions techniques complètes couvrant toutes les problématiques : restauration du bâti ancien ou rénovation des façades traditionnelles, réparation ou protection des structures en béton, consolidation des fonds, embellissement ou décoration des édifices.

Cette démarche se complète par la mise en place d'un "Service façades" (Hot Line, Assistance Technique, renforcement de l'Equipe de Prescription…) destiné à aider et à soutenir le professionnel dans ses démarches quotidiennes.

Enfin, TOLLENS a également conçu de nouveaux outils d'aide au choix : Nuancier et Carte de Teintes "Les Minérales", Synoptique de Gamme, Guide de Choix…

La gamme VIERO… la concrétisation d'une stratégie:

Légitime sur les marchés professionnels et grand public, prescrite par les acteurs du second œuvre et de la décoration, TOLLENS affiche des valeurs (sérieux, qualité) qui font aujourd'hui sa notoriété et l'impose comme l'une des marques les plus qualitatives du marché de la peinture. Forte de ce constat, la marque souhaite aujourd'hui devenir un acteur référent sur tous les marchés (intérieur, extérieur, rénovation, restauration, neuf, tous types de supports) en proposant des solutions exhaustives et également originales pour la protection et la décoration.

Cette stratégie s'articule autour de 2 axes prioritaires destinés à créer un réel bénéfice client :

offrir des solutions complètes grâce à un développement de gammes cohérentes et bénéficiant d'un positionnement clair,

proposer des services attendus grâce à l'étude constante des réalités du marché et de ses acteurs.

C'est dans cette perspective que TOLLENS a fait récemment l'acquisition de la société RM Distribution, bénéficiant d'un savoir-faire unique pour développer son offre de peintures décoratives.

TOLLENS poursuit cette stratégie aujourd'hui avec le lancement de la gamme Viero. Celle-ci vient enrichir l'offre façade déjà existante de la marque. Elle permet également à TOLLENS de se positionner comme un acteur incontournable sur le marché de la façade grâce à une palette unique de solutions techniques et décoratives (revêtements organiques, revêtements organo-minéraux, chaux, silicates) et de services parfaitement adaptés aux attentes du marché.

La gamme VIERO : La réponse minérale pour la restauration

Mémoire vivante du passé, révélateur de courants architecturaux, identificateur d'une région… Telles peuvent être les multiples fonctions d'une façade. Sa restauration requiert donc une attention toute particulière de la part des prescripteurs et des maîtres d'ouvrage. En effet, en fonction de la nature des matériaux, de leur région ou de l'époque de construction, ces édifices, qui font partie d'un patrimoine collectif, nécessitent l'utilisation de produits parfaitement adaptés aux problématiques techniques et esthétiques liées à leur restauration.

Disposant déjà d'une gamme complète de revêtements D2 et D3 à forte matité minérale, TOLLENS va plus loin aujourd'hui en lançant Viero, une gamme complète de revêtements minéraux.

A base de chaux et de silicates de potassium, les produits Viero apportent aux bâtiments anciens et contemporains, toute l'expérience acquise par le passé en matière de restauration.



D'un grand pouvoir de perméabilité et d'une chaleur chromatique inimitable, ces revêtements sont particulièrement adaptés à la restauration des édifices historiques, tout en apportant une touche d'élégance classique aux structures modernes. Afin de respecter les origines et les particularités du bâti, tout en répondant aux exigences les plus variées, cette gamme s'articule autour de 32 produits qui permettent :

l'assainissement et la préparation des supports (mortiers, enduits de ragréage, primaires, impressions ou fixateurs),

la protection des bâtiments dans le respect de la tradition tout en proposant les effets esthétiques des siècles passés (badigeon, revêtement minéral, système décoratif, peintures organo-chaulées...),

la réhabilitation de monuments historiques et la restauration du bâti (peinture minérale, revêtement minéral épais, cire…),

la protection des structures en béton armé (lasures).

Se caractérisant par de hautes qualités techniques (durabilité des teintes, excellente résistance à l'encrassement), la gamme Viero protége efficacement les façades des agressions extérieures (pluies, pollutions…), tout en préservant l'esthétique recherchée.

La gamme VIERO: de nouveaux outils d'aide au choix

Pour TOLLENS, traitement et décoration des façades sont deux notions indissociables. Un principe appliqué aux produits de la gamme et qui se retrouve également aux travers d'outils et services spécifiquement développés pour répondre aux préoccupations des professionnels.



Aujourd'hui, cette volonté d'apporter une réponse technique de qualité se retrouve avec la création de nouveaux outils pratiques et complets, totalement dédiés à l'univers des revêtements minéraux Viero et comprenant :

un Synoptique de Gamme, regroupant de façon synthétique l'ensemble des produits de la gamme Viero (minéraux et RPE à grains de marbre), ainsi que l'offre complète des lasures béton.

le Guide de Choix Chaux et Silicates. Présentant l'ensemble des revêtements minéraux, ce document comprend également un guide des solutions, destiné à orienter l'utilisateur en fonction du type de support rencontré. Enfin, des échantillons matières sont proposés afin de présenter les différents aspects des produits

la Carte de Teintes "Les Minérales". Destinée plus spécifiquement aux prescripteurs, cette carte de teintes se présente sous la forme d'un 4 volets en format A4 regroupant les 135 teintes disponibles pour Viero. Chaque volet présente les teintes en fonction d'une famille thématique : Les Sables, Les Marbres, Les Pierres et Les Lagunes.

Le Nuancier "Les Minérales". Destiné principalement aux applicateurs, cet outil reprend l'ensemble des 135 teintes, classées cette fois par famille de couleurs, afin de faciliter le choix entre 2 nuances.

La gamme VIERO: des services adaptés aux besoins du marchée:

En parallèle de cette nouvelle offre et pour accompagner les professionnels au quotidien, TOLLENS met à leur disposition un ensemble de services spécialement étudiés pour faciliter leurs démarches techniques :