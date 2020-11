Les murs vont pouvoirs s’offrir la douceur et la volupté des sables exotiques. Volterra Sablé, la nouvelle gamme des peintures Guittet, habille les intérieurs d'une garde robe aussi douce que personnalisée

À voir leur dernière création, on peut penser que les chercheurs du fabricant de peinture Guittet ont beaucoup fréquenté les plages tropicales. Leur dernière création, Voltéra Sablé, offre en effet la douceur et toutes les nuances des sables exotiques. Tour à tour évocation des déserts et des plages noyées de soleil, son esthétique s'exprime dans des ambiances vibrantes et chaleureuses. Déclinés dans une palette de 20 teintes évoquant les minéraux et les cristaux comme le Béryl, l'Azurite, la dolomite, l'Onyx ou l'Albâtre, ses effets de structure habillent les surfaces de dégradés naturels qui vont parfois jusqu'à l'éclat rougeoyant du cérium. Pensé pour accroître la polyvalence d'aspect et leur diversité, le système Voltéra Sablé s'articule autour d'une couche première blanche destinée à créer les effets de matières sablées. Cette première couche est ensuite suivie d'une finition teintée qui apporte les nuances finales. Voltera Sablé se présente sous la forme d'une peinture garnissante qui s'applique au rouleau qui, encore humide, doit être brossé au spalter pour obtenir l'aspect ribbé fin. Cette ultime mise en œuvre permet au peintre d'exprimer librement sa créativité et offre des possibilités infinies de personnalisation du décor selon le grammage déposé et suivant la largeur du spalter utilisé. D'un bon rendement et privilégiant le confort du peintre, ce produit est entièrement formulé en phase aqueuse. Facile d'entretien, Voltéra Sablé offre également une grande capacité de résistance qui permet son application dans l'habitat collectif (restauration, hôtellerie) aussi bien que dans l'habitat individuel. Conditionné en bidon de 5 et 10 litres pour la couche première et en volume de 1 et 3 litres pour la finition, le produit est prêt à l'emploi, il est sec en 2 heures et recouvrables en 24 heures.

Peinture Voltera Sablé de Guittet chez tous les distributeurs de la marque et sur www.guittet.com

