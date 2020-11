En droite ligne de sa philosophie de qualité, onduline.fr ouvre grand les portes de l'information à l'internaute, qu'il soit bricoleur ou professionnel sur des sujets qu'Onduline maîtrise parfaitement.

Ainsi, l'internaute dispose de différentes options de recherche, en haut de la home page avec le choix des 4 onglets (les 4 métiers Onduline) ou par l'intermédiaire de la maison schématisée interactive, le guidant directement dans les univers produits Onduline : la couverture, son métier originel mais aussi l'étanchéité, l'isolation acoustique, ou bien encore l'aménagement décoration …

Autre mode de recherche possible, le Guide de choix Onduline qui guide l'internaute directement par l'application de son projet

En un ou deux clics seulement, les internautes accèdent aux différentes familles de produits, puis à toutes leurs caractéristiques techniques et d'utilisation et mise en œuvre... En complément de ces précieuses informations, Onduline propose divers services comme les téléchargements des catalogues sous PDF, une actualité produit qui met en avant une référence Onduline phare de saison ou bien encore une FAQ didactique qui s'enrichira au fur et à mesure de la vie du site.

Onduline.fr : de l'information pour tous…

Avec un onglet "qui sommes nous", l'internaute dispose d'une présentation corporate et historique de la société, ses spécialités et savoir-faire. Il peut à loisir ensuite surfer sur les onglets "services" (reprenant les questions-réponses), l'actualité, véritable zoom sur le produit du moment, ou bien encore les liens utiles qui redirigent vers les partenaires Onduline.…

Accentuant encore sa volonté de clarté et de proximité, Onduline offre la possibilité de télécharger librement, en un seul clic, les éléments indispensables pour tout connaître sur les produits des gammes Onduline. La rubrique "documentations" présente ainsi toutes les informations à télécharger : catalogues, documentations commerciales, fiches et avis techniques, notices de pose, plans de réalisation, cahiers techniques de mise en œuvre ou encore dépliants grand public.

Onduline propose, par ailleurs, dans sa rubrique "services" la possibilité d'échanger avec les utilisateurs par mail et par téléphone. Son service "Questions/Réponses" permet aussi de visualiser les questions les plus fréquemment posées en terme de mise en œuvre des produits ou de réglementation.

Enfin, véritable GSM, un plan du site détaillé, très apprécié pour le repérage et la recherche d'informations, est proposé permettant une navigation simple et fluide vers les pages concernées.

"Zoom" : Onduline promet ainsi une actualisation régulière de son site Internet, à l'image de l'avancement de ses recherches et de ses innovations. Ne laissant rien au hasard, Onduline a développé une autre rubrique "actualités" présentant à la fois les nouveaux produits, mais aussi les salons, les nouveaux supports commerciaux, la revue de presse…