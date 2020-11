Le COMBO PACK regroupe dans un coffret unique et moulé les 5 principaux outils nécessaires aux interventions courantes. “Un tout en un "qui trouve sa place partout.

Plus besoin d’entasser dans la camionnette sept à huit coffrets différents, la valise COMBO PACK de De Walt contient tout. Chaque appareil grâce à un chargeur rapide de 15mn dispose, dans sa catégorie d’une grande autonomie: la scie circulaire, avec table inclinable, coupe sans discontinuer 38 mètres de contreplaqué de 13 mm. La scie sauteuse, à semelle orientable, coupe jusqu'à 21 mètres d’aggloméré de 19 mm sans aucune recharge. La scie sabre quand à elle, peut trancher trente-six morceaux de tube galvanisé de 20 mm sans souffrir d’un manque d’énergie. La perceuse visseuse de 330 W avec percussion visse sans broncher plus d’une centaine de vis dans le pin sans faiblir. Enfin la lampe torche à cou flexible garanti un éclairage total pendant plus de trois heures avant sa recharge rapide de 15 mm. La valise, en ABS renforcé est compacte, peu encombrante et dispose d’emplacements où viennent se loger les accessoires. L’ensemble, doté de deux batteries supplémentaires de 2 A/h, reste très abordable puisqu’il est proposé au prix indicatif de 5 595 Fr hors taxe. DW 5PAK2 réseau de distribution De Walt et revendeurs tel : 04.72.20.39.87

Redacteur