La nouvelle gamme de vêtements de travail Mutisafe de Bacou, conçue pour les travaux en milieu inflammable, protège maintenant les ouvriers presque aussi bien que les pompiers.

Les soudeurs, pour qui le poste vêtement est toujours une source de problèmes, ont de quoi être satisfaits. Bacou, le leader de la protection des personnes, vient de lancer sur le marché sa nouvelle gamme Multisafe. Des vêtements de travail conçus avant tout pour les protéger des risques liés aux flammes et aux projections de métal en fusion. À base de coton et de polyester, le tissu Megatec de ces vêtements a nécessité de longues recherches. Il est aujourd’hui conforme aux normes EN 470-1 (soudage) et EN 1149 (protection antistatique). Ses qualités lui permettent également d’être utilisé dans les environnements chimiques et pétrochimiques. Le tissu Mégatec assure en effet une grande protection contre les agressions chimiques. Leur résistance leur permet également de garantir une certaine protection contre les déflagrations. La gamme de vêtement Multisafe créée par Bacou se décline en vestes, pantalons, combinaisons et cottes à bretelles de différents coloris dans toutes les tailles. Gamme de vêtements Multisafe de Bacou, dans les agences et points de vente des produits Bacou et www.bacou.com

Redacteur