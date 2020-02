Dans les collectivités ou les bureaux, diffuser du son s’apparentait le plus souvent à répandre du bruit. Aujourd’hui, grâce à I-Ceiling, les plafonds deviennent des espaces privilégiés de confort acoustique

Le bruit et la diffusion du son ont longtemps été les parents pauvres de l’équipement des bureaux et des lieux publics. Pourtant l’environnement acoustique occupe l’une des toutes premières place en matière de confort ou de pollution environnementale. Un rôle qui n’a pas échappé à Armstrong le fabricant mondial des dalles de plafond. Non content de produire des dalles d’une excellente qualité, Armstrong c’est longuement penché sur le rôle actif de ses produits dans la transmission et la réception du son. Le fruit de ces recherches se traduit par la naissance de deux produits aux qualités remarquables : les dalles antennes I Celling et les dalles audio I Celling. Les dalles antennes permettent à la fois la transmission des voix et des données... L’intégralité de la transmission s’effectue sans fil suivant un procédé particulièrement fiable développé sur les technologies Wi-fi, Bluetooth, GSM et GPRS.

L’ensemble du montage est invisible et n’altère à aucune des qualités esthétiques ou techniques des dalles. Pour Armstrong, le placement des antennes au plafond apparaît depuis longtemps comme une évidence. Restait à concevoir des produits de hautes performances, ce qui avec les dalles antennes I Celling est maintenant réalisé. Mais, bien recevoir le son ne suffit pas. Encore faut-il savoir le diffuser avec perfection et intelligence. C’est pourquoi le fabricant a également conçu une gamme de dalles audio de hautes performances. Les dalles audio I Celling CS 1000 et Pro Series combinent à la fois les qualités sonores, le confort acoustique, l’esthétique et l’intelligence du son. En effet, rien ne leur est interdit. Simultanément ou séparément, elles diffusent de façon optimum aussi bien la musique que les messages destinés au public ou ciblés individuellement. En outre leur système réparti le son dans l’espace. Une technologie qui permet par exemple d’éviter que le même message soit inaudible à l’extrémité d’une pièce tandis qu’il assourdit le malheureux auditeur placé sous le haut-parleur. Les produits des gammes I Celling d’Armstrong ouvrent une autre fonction aux plafonds, celle de la communication dont ils deviennent de véritables acteurs. Des produits avec lesquels la mobilité et la fonctionnalité prennent tout leur sens.

Redacteur