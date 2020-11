Les coffrets de prises verrouillables Hypra de Legrand, destinés à l’alimentation sur chantier, se posent instantanément sur tous les supports et résistent aux plus sévères environnements.

Le lancement des coffrets de prises Hypra de Legrand répond à une véritable attente des industries du bâtiment : disposer d’un équipement permettant, dans les conditions météos les plus dures, de réaliser des connections sécurisées pérennes et contrôlées. Ces nouveaux coffrets, fabriqués en polyamide 6, résistent aussi bien aux chocs, aux rayonnements UV qu’aux corrosions multiples des environnements salins, chimiques ou alimentaires. À partir d’un encombrement minimum, ils s’installent facilement sur n’importe quel support où poteau et s’associent instantanément aux socles de prises à entraxes unifiés. Ainsi, l’installateur peut, sans aucune intervention dans le coffret, les placer indifféremment sur les socles standard 16 et 32 A, les socles TBT comme sur ceux à brochage domestique. Les pré-perçages défonçables des câbles sont adaptés à toutes les configurations sur les différentes faces du coffret. Astucieuse, une plaque d’obturation garantit l’IP lorsqu’un espace reste inutilisé. Grâce aux vis imperdables le couvercle reste toujours solidaire du boîtier. De même, le volet transparent dispose d’un système de retenue pour des interventions de maintenance plus aisées. Equipé de manettes ergonomiques, ce volet offre une visibilité des commandes et un accès rapide aux appareils modulaires. Les manettes sont verrouillables par serrures à clés pour éviter toute intervention intempestive. Conçus pour être juxtaposés, les coffrets Hypra admettent également la multiplication du nombre de prises. Un matériel bien pensé dans le respect des cahiers des charges les plus exigeants. Coffrets de prises Hypra de Legrand, distributeurs Legrand et www.legrand.fr

Redacteur