Une personne, une journée. Par ce slogan, Tormax met l'accent sur le caractère révolutionnaire du nouvel entraînement pour porte coulissante SLIDEDOOR Win Drive 2201 : un système de montage très astucieux et un nombre limité de pièces aux fonctions multiples garantissent un montage et une mise en œuvre très rapides.

La forme, le design et le fonctionnement créent une unité compacte jamais égalée jusqu'à présent. TORMAX, fabricant d'automatismes pour portes leader sur le plan mondial a immédiatement déposé un brevet pour de nombreux composants de ce nouveau développement.

TORMAX connaît les souhaits des clients.

Et pour que cela continue ainsi, l'entreprise ne se repose pas sur ses réussites, mais reste en contact permanent avec ses clients. C'était également le cas pendant le développement du nouvel entraînement pour porte coulissante SLIDEDOOR Win Drive 2201. Il s'agissait réellement d'un projet "novateur", comme l'exprime Max Sandherr, Responsable de Projet et Responsable Produit chez TORMAX. Un objectif essentiel était de diminuer de façon significative la durée de montage et d'installation.

Max Sandherr: "Nous voulions réaliser une nouvelle conception de l'entraînement pour porte coulissante dans son ensemble. La définition d'un produit est toute aussi importante que sa conception, et nous avons consacré 6 mois au total à ces étapes. Nous avons intégré de nombreux clients de tous les pays car nous voulions répondre à un maximum de souhaits de nos clients, pour que l'entraînement soit un produit qui ait du succès, pour eux et pour nous. Le développement de l'entraînement fut très rapide et ne dura guère plus d'un an, grâce à la définition très précise."‚

Tout est nouveau - à l'extérieur

L'entraînement qui est issu de cette longue phase de développement a de nombreux atouts. Non seulement à l'intérieur mais également à l'extérieur. Pour l'image extérieure, TORMAX a spécialement fait appel à un designer industriel, le panneau de commande a été également conçu par des designers professionnels. Il n'est donc pas étonnant que le résultat soit un entraînement extrêmement facile à utiliser, qui fonctionne simplement et se programme en quelques étapes. Sa hauteur de 100 mm et son profilé élancé et élégant séduit également les esthètes parmi les maîtres d'ouvrages et les architectes.

et à l'intérieur

Sa vie intérieure est également très riche : le rail de guidage éprouvé doté d'un caoutchouc garantit un fonctionnement très silencieux. Grâce à un commutateur marche/arrêt très simple, l'entraînement est immédiatement raccordé au réseau.

Le principe de fixation des pièces à clipser et à coincer réduit considérablement la durée de montage par rapport aux entraînements traditionnels. Ainsi, un seul monteur est en mesure d'installer l'entraînement en une journée. Etant donné qu'un maximum de composants sont prémontés, les coûts sont diminués considérablement. Les pièces lourdes s'accrochent tout simplement dans les pièces légères qui ont déjà été fixées au préalable. Ces composants peuvent être remplacés très rapidement.

Le SLIDEDOOR Win Drive 2201 a également bénéficié de nouvelles techniques de fabrication (il s'agit de différents processus de moulage sous pression). Une quantité de fonctions bien plus importante qu'auparavant est comprise dans une seule forme, ce qui diminue considérablement la quantité de pièces et d'étapes de montage. Il est également possible de régler en très peu de temps sur l'entraînement pour portes coulissantes toutes les fonctions de confort telles que les temps d'ouverture, la vitesse, la largeur d'ouverture réduite, la vitesse d'ouverture, la vitesse de fermeture, l'amortissement et le fonctionnement d'urgence.

Les réglages se font par deux boutons-poussoir directement sur la commande de l'entraînement.

L'entraînement de porte coulissante très économique - naturellement fabriqué dans la qualité suisse TORMAX bien connue - convient pour toutes les portes courantes à l'intérieur et à l'extérieur.

Le TORMAX SLIDEDOOR Win Drive 2201 est l'entraînement élégant de la qualité TORMAX qui fait de nous tous des gagnants.