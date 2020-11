Matériau noble et intemporel par excellence, la chaux accompagne l'homme depuis des millénaires. Elle a fait la preuve à travers les siècles de ses qualités esthétiques et de protection. Elle a permis de mener à bien les entreprises architecturales les plus audacieuses, des majestueux temples grecs, aux voies romaines ou encore le célèbre Pont du Gard. A l'heure, où les savoir-faire disparaissent par manque de relève, ll fallait à ce matériau unique, son guide...

Depuis quelques années, son utilisation connaît un essor important dans le cadre de chantiers neufs et de rénovation. S'inscrivant dans cette dynamique, le département chaux de Ciments Calcia propose aujourd'hui une gamme complète de chaux naturelles et l'accompagne d'un guide de la chaux et tout un programme de formation.

La chaux constitue également un outil incontournable de valorisation des métiers de la construction et du savoir-faire des artisans. Les nombreux stages pratiques proposés par le nouveau Centre de Formation aux métiers de la chaux permettent aux artisans de se former aux techniques de mise en œuvre pour pérenniser les gestes ancestraux de l'art de bâtir.

Chaux Calcia : une gamme complète de chaux naturelles pour répondre à tous les besoins en rénovation et décoration

Alliant modernité et tradition, la fabrication des Chaux Calcia est réalisée dans les fours à chaux dont la mise en service remonte à la fin du XIXème. La gamme des Chaux Calcia se décline par destinations. Les Chaux Calcia sont recommandées pour un usage précis. Le choix des produits varie en fonction des caractéristiques prioritaires souhaitées et de la nature du support.



La nouvelle chaux pure NHL 5 :

Cette chaux hydraulique naturelle vient compléter et dynamiser l'offre de Chaux Calcia. Outre les qualités inhérentes à la chaux pure, la chaux NHL 5 offre des résistances mécaniques plus élevées à court terme. C'est une solution idéale pour la réalisation des structures d'une maison à base de roches calcaires dures, des joints et des enduits extérieurs sur un même support, en travaux neufs comme en rénovation.

Un mini-guide de la chaux Calcia pour répondre à toutes les questions

Document de référence présentant de façon exhaustive la gamme des chaux Calcia, le mini-guide de la chaux fait la part belle au matériau. Il se veut un outil pratique à destination des professionnels. Pour chaque besoin, il fournit des recommandations d'utilisation et des indications de dosages. Ainsi, qu'il s'agisse d'un rejointement, de la pose de tuiles ou de l'application manuelle ou mécanique d'un enduit, le mini-guide délivre des solutions et des conseils adaptés.

Un Centre de Formation à la chaux ouvert à tous les artisans du bâtiment

Implanté à Izaourt, le Centre de Formation aux métiers de la chaux s'adresse à tous les artisans (maçons, plâtriers, peintres, tailleurs de pierre) aujourd'hui très nombreux à vouloir se spécialiser dans les chantiers de rénovation du bâti ancien et de décoration.

Les 12 modules de stages proposés couvrent toutes les applications en construction contemporaine, restauration, rénovation et décoration à base de chaux naturelles.

Ils permettent aux artisans de développer leurs compétences et leur valeur ajoutée dans le domaine de la restauration et de la valorisation du bâti ancien. C'est aussi une façon de différencier son savoir-faire et de faire valoir des connaissances spécifiques dans des domaines très ciblés comme les mortiers de chaux, les peintures à la chaux, les stucs ou la réparation de la pierre.

D'une durée de 2 à 5 jours, les stages, très complets, donnent la priorité à la pratique et permettent de mettre en œuvre des produits d'origines diverses, dans des conditions de chantiers variées afin de transmettre aux stagiaires un savoir-faire concret et adapté à toutes les exigences.

Les formations sont assurées par des professionnels encadrés par un Compagnon du Devoir spécialiste de la chaux. Le Centre de Formation est un organisme déclaré avec lequel une convention simplifiée de formation continue peut être établie.