Avec Dièse Télécom, sans travaux dans les locaux, sans taxation et sans abonnement tous les combinés téléphoniques deviennent des Interphones intelligents.

Il y a une bonne part de génie dans le dernier-né des Interphones de Dièse Télécom. Ce système utilise les lignes téléphoniques standards et les combinés classiques qui à leur tour deviennent des Interphones. L’installation ne requiert pas d’autres travaux que la liaison avec la ligne, elle n’entraîne aucune taxation ni abonnement particulier auprès de France Télécom. Lors de l’usage du portier, le combiné téléphonique émet une sonnerie spécifique et ses touches permettent de déclencher l’ouverture des portes. Cette action peut être combinée à d’autres fonctions comme l’allumage de l’éclairage, le déclenchement d’un ascenseur ou le démarrage d’un appareil musical. La platine de cet appareil est dotée d’une centrale de gestion qui autorise l’usage, via un canal vidéo dédié, d’une caméra vidéo reliée à un téléviseur. Le système intègre également un lecteur de clefs électroniques. La platine en aluminium brossé est dotée de touche élégantes et claires. Diesel Télécom Bagneux Tel : 01.45.36.17.70

